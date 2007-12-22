زیرساختهای بهداشتی کرج بسیار پایین تر از حد مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی مهدی زاده در جمع مسئولان و خبرنگاران شهرستان کرج اظهار داشت: یکی از ضعیف ترین حوزه های خدماتی شهرستان کرج در بخش زیرساخت ها، شبکه بهداشت و درمان است که برای رسیدن به استانداردها، عزمی جدی می طلبد و باید تمامی مسئولان مربوطه همکاری های لازم را مبذول دارند.

وی افزود: یکی از راه های جبران این کمبودها در بخش زیرساخت های بهداشتی و درمانی شهرستان کرج، استفاده بهینه از سرمایه بنگاه های زود بازده اقتصادی در این بخش است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان وظیفه دارد، پزشکانی را که به منظور استفاده از سرمایه های بنگاه های زودبازده اقتصادی به این دستگاه اجرایی مراجعه می کنند در زمینه ارائه طرح همکاری کنند و پس از تکمیل این طرح ها، پرونده آنها را جهت رسیدگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه استان ارسال کنند.

وی یادآور شد: نباید به بهانه های مختلف و با عنوان عدم توجیه فنی، طرح های پزشکان را مردود کنند و بر سر راه آنان موانعی را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد تعداد محدودی تخلفات مسئولان شبکه بهداشت و درمان در این زمینه بوده ایم.

مهدی زاده سهم امسال شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج را در زمینه بنگاه های زودبازده اقتصادی، چهار میلیارد تومان دانست و اعلام کرد: تاکنون این دستگاه اجرایی به میزان دو میلیارد و 500 هزار تومان طرح به دبیرخانه ارسال کرده است که این مقدار بسیار پایین است و باید تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد.