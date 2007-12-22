موفقیت ما مرهون همکاری باشگاه هاست / هدف ما موفقیت در جام جهانی 2008 برزیل است

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: موفقیت کمیته فوتسال در دستیابی به عنوان بهترین کمیته فدراسیون فوتبال را در درجه اول مرهون همکاری خوب و سازنده باشگاه ها می دانم که طی یک سال اخیر همیشه همراه ما بوده اند.

وی با اشاره به ناملایمتی که متوجه باشگاه هاست ، افزود: باشگاه ها با وجود تمام مشکلاتی که با آنها روبه رو هستند که از آن جمله می توان به بازی در سالن های غیراستاندارد، اشتباهات داوری و .. اشاره کرد اما همیشه همکاری بی دریغ با تیم های ملی داشته اند و هیچ وقت حتی در کوران مسابقات نیز از این همکاری دریغ نورزیده اند.

رئیس کمیته فوتسال در ادامه از پشتیبانی های سازمان تربیت بدنی ، کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال و سایر اعضا این فدراسیون به عنوان عاملی در جهت توفیق هرچه بیشتر فوتسال کشور یاد کرد و افزود: با تعامل آنها بود که تمام برنامه های ما به اجرا درآمد و یک پشتیبان قوی را در کنار خود داشتیم.

وی همچنین با ابراز تشکر از تلاش های بی شائبه مربیان، بازیکنان در تمام رده های ملی و نیز کادر اجرایی کمیته فوتسال، تاکید کرد: در این بین من تنها به عنوان هماهنگ کننده، اجرای برنامه ها را زیر نظر داشتم که امیدوارم توانسته باشم در حد توان خود به رشد فوتسال کشور کمک کنم.

ترابیان در ادامه با اذعان به اینکه نباید در باد این موفقیت خوابید، هدف کمیته فوتسال را موفقیت تیم ملی فوتسال کشورمان در مسابقات جام جهانی 2008 برزیل عنوان کرد و افزود: تصورم بر این است که پتانسیل خوبی در فوتسال کشور وجود دارد که باید آن را در مسیر صحیح خود رهنمون کرد.

رئیس کمیته فوتسال همچنین مهم ترین مشکل فوتسال کشور را نبود حامی مالی مناسب در کنار تیم ها و باشگاه های حاضر در کشور عنوان کرد و افزود: انتظار ما از صدا وسیما این است که با پوشش بازی های لیگ برتر زمینه حضور حامیان مالی مطرح را کنار تیم ها فراهم آورند. قطعا ورزش فوتسال قابلیت های لازم برای جوابگویی به سرمایه گذاری اسپانسر ها را خواهد داشت.

وی در تشریح برنامه های آینده کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال گفت: منتظریم تا رئیس فدراسیون فوتبال مشخص شود تا برنامه های خود را با ایشان در میان بگذاریم. علاوه بر این، یک سری برنامه ها را برای تیم های ملی در 3 رده مدنظر داریم که همیشه به صورت فعال به کار خود ادامه دهند.

ترابیان با اشاره به اهداف فعالیت تیم های ملی ادامه داد: هدف از فعالیت تیم بزرگسالان حضوری موفق در مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل است، تیم فوتسال امید نیز به منظور حضور در مسابقات بین المللی و تغذیه تیم ملی فعال است. همین هدف را برای تیم جوانان ایران نیز متصوریم که با موفقیت در تورنمنت روسیه به ما هشدار داد که توجه ای ویژه به استعدادهای فوتسال کشور داشته باشیم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به برنامه ریزی گسترده برای تحول در باشگاه های حاضر در لیگ برتر، افزود: در نظر داریم با ورود حامیان مالی مطرح در فوتسال کشور زمینه رونق هرچه بیشتر باشگاه ها را فراهم آوریم. قطعا با رشد باشگاه ها، فوتسال ملی ما نیز ارتقا می یابد که همین مسئله نشان دهنده جایگاه ویژه باشگاه ها در فوتسال کشور است.

وی با ابراز تاسف از شرایط داوری برخی از بازی های لیگ برتر فوتسال ، افزود: تصمیم گیری داوران در دو بازی هفته جاری باعث شده تا هیاهوی بسیاری به وجود آید. این مسائل به فوتسال کشور لطمه می زند و باعث پایمال شدن حق و حقوق تیم ها می شود. متاسفانه در چیدمان داوران دقت عمل لازم به خرج داده نمی شود که خود بروز مشکلاتی دیگر را به دنبال دارد.

ترابیان همچنین از انتخاب یک حامی مالی ایتالیایی برای تیم ملی فوتسال خبر داد و افزود: این اسپانسر انتخاب شده اما مراحل عقد قرارداد طی نشده است. منتظریم تا رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شود که با هماهنگی وی در این باره اقدام کنیم.