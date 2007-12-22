رفع مظلومیت از فرهنگ نیازمند اراده ملی است

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مظلومیت در عرصه فرهنگ به عوامل مختلف بستگی دارد، اظهار داشت: طراحی و برنامه ریزی در حوزه فناوری، نگاه نظام اجرایی کشور، منابع انسانی و منابع مالی لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: برای عملی شدن فرمایشات رهبری در راستای رفع مظلومیت، باید دستگاهها، دولت، مجلس، مسئولین و دست اندرکاران اهتمام همه گیر داشته باشند تا رفع مظلومیت محقق شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در برنامه های سالیانه، در چشم انداز و تحقق اهداف چشم انداز و همچنین در سیاستهای کلی برنامه و توسعه که اینک مسئولین در حال تدوین برنامه توسعه پنجم هستند، دقت لازم در راستای تحقق این امر صورت گیردف، بنابراین یک اراده ملی برای رفع مظلومیت فرهنگ ضروری است.

حجت الاسلام دکتر خاموشی با یادآوری تعامل فرهنگی با دیگر کشورها، افزود: جمهوری اسلامی ایران در تعامل فرهنگی با کشورهای اسلامی باید به سیاستگذاری کلان، خرد، منطقه‌ای و حتی با تقسیم‌بندی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و مناطق قاره‌ای توجه داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه محور فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، گفت: در اساسنامه این سازمان این مهم دیده شده است. باید نهادهای مختلف خود را با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگ کنند تا در ارائه فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور نیز این ضرورت مهم، با هماهنگی و همکاری تحقق یابد .