۸۰۰ هزار تن روغن و گندم از بنادر مازندران وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیتهای ویژه ای در تولید و تأمین محصولات کشاورزی برخوردار میباشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصتهای بسیار مناسبی را در تأمین امنیت غذایی و کالاها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساختهای آن یک امر ضروری است.
وفایی نژاد با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای تجاری با کشورهای حوزه خزر شکل گرفته است تصریح کرد: برخورداری و مزیتهای حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصاً محصولات کشاورزی و نیز تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانههای روغنی، خوراک دام و … همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن میتواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه شود.
وی تسریع در توسعه زیرساختهای مورد نیاز از جمله توسعه فعالیتهای حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکتهای حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راهها و ایجاد سیلوها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیتهای تجاری بر شمرد و تصریح کرد: این امر میتواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیتهای جدید برای توسعه استان شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریمها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
وفایی نژاد در پایان به مزیتهای تأمین کالاهای اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی میتواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریمها، کاهش هزینههای تمام شده واردات کالاهای اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم کند.
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