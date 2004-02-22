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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۳

پس از ده سال انجام شد :

گسترش موزه هنر هند

موزه هنر هند با افتتاح يك گالري به وسعت 5000 متر مربع ، فضاي نمايشگاهي خود را افزايش مي دهد .

 به گزارش خبرنگار هنري مهر از روزنامه" تايمز هندوستان" طي ماه آينده بهره برداري رسمي از يك گالري 5000 متر مربعي درموزه هنرهند براي نمايش مجموعه بي نظيري و بي قيمتي از هنر هند و خاور ميانه ، آغاز مي شود .
د راين گالري، مينياتور هاي ايراني ، نقاشي مغولي و آثار هنري هند به نمايش گذاشته مي شود . موزه هنرهند در حال حاضر مالك مجموعه با ارزشي از مينياتور هاي ايراني است كه بر پايه نقاشي هاي چهلستون اصفهان در قرن 17 تهيه شده اند .
در حال حاضر اين مجموعه در نمايشگاهي كه به همين منظور درموزه" آدهرا پرادش " با عنوان نقاشي ايراني به نمايش گذاشته شده اند . مجوعه فوق شامل 34 قطعه اثر نگارگري است .

 

کد مطلب 60878

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