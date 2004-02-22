گسترش موزه هنر هند

به گزارش خبرنگار هنري مهر از روزنامه" تايمز هندوستان" طي ماه آينده بهره برداري رسمي از يك گالري 5000 متر مربعي درموزه هنرهند براي نمايش مجموعه بي نظيري و بي قيمتي از هنر هند و خاور ميانه ، آغاز مي شود .

د راين گالري، مينياتور هاي ايراني ، نقاشي مغولي و آثار هنري هند به نمايش گذاشته مي شود . موزه هنرهند در حال حاضر مالك مجموعه با ارزشي از مينياتور هاي ايراني است كه بر پايه نقاشي هاي چهلستون اصفهان در قرن 17 تهيه شده اند .

در حال حاضر اين مجموعه در نمايشگاهي كه به همين منظور درموزه" آدهرا پرادش " با عنوان نقاشي ايراني به نمايش گذاشته شده اند . مجوعه فوق شامل 34 قطعه اثر نگارگري است .