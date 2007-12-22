همسویی جامعه مصر با برنامه هسته ای ایران افزایش یافته است

معاون وزیر امور خارجه مصر اخیرا برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد؛ مصر و ایران دو کشور مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه هستند و همکاری آنها می تواند در حل بحرانها و مشکلات منطقه تاثیر گذار باشد.

روابط ایران و مصر قدمت طولانی دارد، البته در دهه 50 و 60 میلادی ، روابط دو کشور به تیرگی نهاد، اما با روی کارآمدن سادات در سال 1970 روابط ایران و مصر بهبود یافت که با پیروزی انقلاب اسلامی و در پی موضعگیری خصمانه مصر علیه انقلاب اسلامی و پیمان سازش این کشور با رژیم صهیونیستی، این روابط در سال 1981 قطع شد.

به گفته تحلیلگران، در شرایط فعلی که مواضع جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از مسائل از جمله خاورمیانه، لبنان و ...برای کشورهای منطقه روشن شده طبیعی است که مصر به دنبال از سرگرفتن مناسبات خود با ایران باشد و این همکاری قطعا می تواند آثار مثبت زودهنگامی بر منطقه بگذارد.

دکتر "امل حماده" استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره در گفتگوی اختصاصی با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر ابراز عقیده کرد: هماهنگی وهمکاری بین قاهره و تهران از مدتها پیش در چارچوب آژانس بین المللی انرژی هسته ای آغاز شده و این خود نمونه خوبی برای ادامه همکاری محسوب می شود به نحوی که مواضع مصر در چارچوب حمایت ازجمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد به ویژه اینکه برنامه های هسته ای مصر هم در شرف آغاز است.

این کارشناس مصری خاطر نشان کرد: مصر وایران می توانند در چارچوب برنامه های صلح آمیز هسته ای با یکدیگر همکاری گسترده ای داشته باشند و ایران می تواند علاوه بر دانش هسته ای، خدمات سیاسی خاصی را هم به مصری ها منتقل کند، بعد سیاسی به ویژه در چارچوب انتقال دانش مذاکراتی ایران با جامعه جهانی به مصر، شکل می گیرد.

وی درباره اینکه آیا روابط تهران ومصر اجازه چنین همکاری(در زمینه هسته ای) را بین دو طرف می دهد، گفت : فکر می کنم که ایران ومصر به نوعی از تفاهم مشترک بین دو طرف رسیده اند؛ به نحوی که دیگر تمام مسائل به عادی شدن روابط مربوط نیست؛ از این رو زمینه های همکاری مشترک بین مقامهای ایران و مصر، بدون برقراری روابط وجود دارد.

حماده در پاسخ به سئوال مهر درباره چالشهای فراروی ازسرگیری روابط ایران و مصر خاطر نشان کرد: چالشهای بسیاری زیادی در این چارچوب به چشم می خورد یکی از آنها بعد بین المللی است دومین بعد منطقه ای است و فراموش نکنیم که هر دو طرف در این زمینه، در معرض فشارهای خارجی قرار می گیرند.

وی افزود : همچنین ملاحظاتی درباره فعالیتهای منطقه ای ایران وجود دارد که نیازمند گفتگوهایی در سطح آکادمیک ، مراکز تصمیم گیری وسطح جامعه هستیم تا برخی از مسائل مورد اختلاف مورد توضیح قرار گیرند.

این استاد دانشگاه در مصر در پایان گفتگو با مهر اظهار داشت : سیاست یعنی استفاده از ممکن ها، پس بهتر است از آنچه که اکنون محقق شده کمال استفاده را ببریم واز آن به عنوان زیربنایی جهت فشار به سوی بهبود وعادی سازی روابط استفاده کنیم.

