آرتور جورج گزینه اصلی تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رایزنی های کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی آینده تیم ملی، در نهایت این کمیته دو گزینه را برای انتخاب نهایی قطعی کرد و قرار است در جلسه عصر روز یکشنبه یکی از این دو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معرفی شود.

مهدی خبیری یکی از اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر از شانس بیشتر آرتور جورج برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. به گفته خبیری شانس جورج از ژاک سانتینی بیشتر است و در جلسه فردای کمیته انتقالی تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ خواهد شد.

بنا بر تشخیص اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال قرار است حشمت مهاجرانی به عنوان مسئول کمیته تیم های ملی فعالیت کند و در انتخاب نفرات تیم ملی نیز نقش داشته باشد.

جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال برای مشخص کردن سرمربی تیم ملی و همچنین تصمیم گیری در مورد انتخاب 50 بازیکن تیم ملی برای ارسال به کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر فردا برگزار خواهد شد.