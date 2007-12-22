اینترنت بی سیم در 20 نقطه از جزیره کیش راه اندازی شد

احسان الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش افزود: بازارها، تعدادی از هتلها، فرودگاه، اسکله تفریحی، ساحل مرجان کیش تحت پوشش آنتن دهی اینترنت بیسیم " وایرلس " قرار گرفته است و به زودی با نهایی شدن طرح کار نصب آنتن های ویژه این ارتباط در سراسر جزیره آغاز خواهد شد.

وی گفت: پهنای باندی معادل چهار مگابایت برای بهره مندی مسافران از اینترنت بی سیم در جزیره تدارک دیده شده که سامانه توانسته است ترافیک یکهزار و 800 نفری را نیز پشتیبانی کند.

شریفی از استفاده رایگان مسافران کیش از اینترنت در جشنواره و دیگر مناسبتها خبر داد و گفت: بهره مندی از این سیستم به عنوان نیاز جدی برخی مسافران در اولویت طرحها قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم پوشش سراسر جزیره را نیز به زودی مورد بهره برداری قرار دهیم.