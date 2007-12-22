  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

اینترنت بی سیم در 20 نقطه از جزیره کیش راه اندازی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پوشش اینترنت بیسیم بیش از 20 نقطه عمومی این جزیره تکمیل شده است و درآینده ای نزدیک کل جزیره تحت پوشش این شبکه قرار خواهد گرفت.

احسان الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش افزود: بازارها، تعدادی از هتلها، فرودگاه، اسکله تفریحی، ساحل مرجان کیش تحت پوشش آنتن دهی اینترنت بیسیم " وایرلس " قرار گرفته است و به زودی با نهایی شدن طرح کار نصب آنتن های ویژه این ارتباط در سراسر جزیره آغاز خواهد شد.

وی گفت: پهنای باندی معادل چهار مگابایت برای بهره مندی مسافران از اینترنت بی سیم در جزیره تدارک دیده شده که سامانه توانسته است ترافیک یکهزار و 800 نفری را نیز پشتیبانی کند.

شریفی از استفاده رایگان مسافران کیش از اینترنت در جشنواره و دیگر مناسبتها خبر داد و گفت: بهره مندی از این سیستم به عنوان نیاز جدی برخی مسافران در اولویت طرحها قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم پوشش سراسر جزیره را نیز به زودی مورد بهره برداری قرار دهیم.

 

کد مطلب 608795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها