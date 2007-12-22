۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

حق عائله مندی بازنشستگان در جیب دولت

مدیر کل امور مالی سازمان بازنشستگی کشوری گفت: قانون افزایش حق عائله مندی بازنشستگان تصویب شده اما بودجه ای برای این امر پیش بینی نشده است.

محسن بازارنوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته میزان بودجه افزایش حق عائله مندی بازنشستگان تامین گردید اما قانون آن تصویب نشد، که در نهایت امسال شاهد تصویب قانون این امر در مجلس شورای اسلامی بودیم ولی متاسفانه این بار بودجه ای برای اجرای آن از سوی دولت اختصاص داده نشد.

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه در بودجه سال 86 اعتباری برای افزایش حق عائله مندی پیش بینی نشده بنابراین امکان اجرای آن تا زمان تامین اعتبار از سوی دولت، غیر ممکن خواهد بود.

مدیر کل امور مالی سازمان بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: بازنشستگان مرتب علت عدم افزایش حق عائله مندی را با توجه به اینکه مصوبه مجلس است، پیگیری می کنند که باید گفت این قشر تا تامین اعتبار از سوی دولت باید منتظر بمانند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/3/86 بنا شد حق عائله مندی بازنشستگانی که ماهانه کمتر از سیصد هزار تومان مستمری دریافت می کنند، بر اساس میزان حقوق آنها افزایش یابد که این امر تا به امروز به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت محقق نشده است.

