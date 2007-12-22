فرمانداری نیشابور از ساخت هتل حمایت جدی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی صبح امروز در کار گروه گردشگری نیشابور وجود هتل در این شهرستان را نقش به سزایی در جذب گردشگر و تورسیم اعلام داشت و افزود: نبود ماندگاری مسافران در نیشابور به دلیل نبود هتل مناسب است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور با تأکید بر اینکه بهترین سرمایه گذاری نیشابور در بخش خدمات، هتل سازی است، گفت: سابقه درخشان نیشابور در تاریخ و تمدن ایران ، این شهرستان را به یک منطقه گردشگری تبدیل کرده است.

در ادامه رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: 13 هزار متر مربع از منطقه پارک شادی شهرداری نیشابور به ساخت هتل اختصاص داده شده که با تخصیص 60 میلیارد ریال اعتبار توسط شرکت توسعه گردشگری کشور به زودی عملیات اجرایی ساخت اولین هتل چهار ستاره نیشابور آغاز می شود.

محمد رکنی اظهار داشت: امسال 12 میلیارد ریال اعتبار در قالب 22 پروژه به امر مطالعه و زیر ساخت های گردشگری، مرمت و باز سازی آثار تاریخی، حفظ بافت و بناهای قدیمی در نیشابور اختصاص داده شد که این طرح ها بین 15 تا 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در نیشابور هزار و 500 اثر تاریخی شناسایی شده که 120 اثر آن در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

