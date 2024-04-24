۸۰ درصد از نقاط آبگیر شهر قم شناسایی و رفع معضل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی سبحانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم که به مناسبت روز شورا برگزار شد گفت: در سال اول آغاز فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، سیاستگذاری ها و اولویت بندی ها تدوین شد و برنامه ها بر همین اساس شکل گرفت و ادامه یافت.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم گفت: در بخش آتش نشانی با توجه به اینکه این حوزه با جان شهروندان در ارتباط است، پیگیری های خوبی صورت گرفت و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی برای بخش آتش نشانی فراهم شد.

وی عنوان کرد: کاشت درختان مثمر در سطح شهر و بوستان های قم در این دوره دنبال شد و کیفی سازی و ابنیه سازی فضای سبز در دستور کار بود و تلاش شد تا زیرساخت های بوستان ها تقویت شود.

سبحانی گفت: حفظ و حراست از باغ ها در شهر قم موضوع مهمب است که در این راستا برای همه باغات شهر شناسنامه تدوین خواهد شد.

وی عنوان کرد: در راستای حفظ هویت فرهنگی بوستان ها در ۵ بوستان سطح شهر قم، شهدای گمنام تدفین شدند که این اقدام امر موثری در جهت بهبود شرایط فرهنگی بوستان ها بوده است.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی قم عنوان کرد: ۲۵ نقطه از شهر قم که دچار آبگرفتگی در مواقع بارانی می شدند، شناسایی شده که ۸۰ درصد مشکل این مناطق رفع شد.

وی همچنین بیان کرد: در راستای شکست قیمت ها و کمک به معیشت مردم سیاستگذاری خوبی در سازمان میادین قم صورت گرفته که امید است کمک خوبی به بازار داشته باشد.