میلان را حذف می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرر، ونگر گفت جوانانش قادر خواهند بود همچون دو سال قبل به فینال این رقابت ها راه یابند. آرسنال در فصل 06-2005 موفق شد با حذف تیم هایی چون یوونتوس و رئال مادرید به دیدار نهایی این رقابت ها گام گذارد.

ونگر گفت: قرعه جالب توجه و هیجان انگیزی است. اکنون از خودم می پرسم آیا از پس انجام این کار برمی آییم؟ بله ، چنین است. ما با قهرمان جهان و اروپا بازی می کنیم. اگر بتوانیم این تیم را شکست دهیم قهرمان جهانیم! میلان واقعا یک تیم معمولی است اما در رقابت های بزرگ، سطح بازی این تیم ارتقا می یابد. این تیم در حال حاضر در سری آ موقعیت مطلوبی ندارد اما در اروپا شکست ناپذیر است.

ونگر افزود: آنها سال گذشته فصل متوسطی را پشت سر گذاشتند و همین طور امسال چنین وضعیتی دارند. با این حال باید بگویم آرسنال در سخت ترین قرعه قرار گرفته است هرچند که به نظر من در حال حاضر بین اینتر و میلان فرق چندانی وجود ندارد. ما می توانیم میلان را حذف کنیم و با جاه طلبی راهی مراحل بعد شویم.