کنفرانسهای سازش؛مشوقی برای ادامه اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل

در حالی که هنوز انتقادهای جهانی از اقدام رژیم صهیونیستی در شهرک سازی در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری ادامه دارد؛ "زیو بوئیم" وزیر مسکن و شهر سازی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که یک طرح جدید شهرک سازی در بیت المقدس شرقی در دست بررسی دارد.

این طرح شامل احداث بیش از یک هزار واحد مسکونی جدید است که در صورت اجرا، بزرگترین پروژه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس اشغالی خواهد بود.

این طرح رژیم صهیونیستی در حالی ارائه می شود که کنفرانس کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس چند روز پیش برگزار شد و به گفته برپا کنندگان آن، یکی از اهداف برگزاری اش، حمایت از روند به اصطلاح صلح بوده است.

در واقع این عادت رژیم صهیونیستی است که پس از برگزاری هر کنفرانسی در سطح بین المللی، ماهیت واقعی خود را آشکار کند. رژیم صهیونیستی پس از کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس نیز که در تاریخ 27 نوامبر برگزار شد، اعلام کرد که قصد دارد در جبل ابوغنیم واقع در بیت المقدس شرقی 307 واحد مسکونی جدید احداث کند.

به گزارش مهر، توسعه شهرکها که یکی از موانع اصلی برقراری صلح به شمار می رود و پافشاری رژیم صهیونیستی بر گسترش شهرکها در اراضی اشغالی 1967 حتی با وجود انتقادهای جهانی از جمله مخالفت ظاهری آمریکا حامی همیشگی این رژیم، بیانگر این است که کابینه "ایهود اولمرت" و کابینه های پیشین رژیم اشغالگر قدس، نه تنها خواهان از سرگیری مذاکرات صلح نیستند، بلکه تلاش می کنند روند صلح را به طور عملی، پیش از آغاز از بین ببرند.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که چرا مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین به ادامه رویکرد سازشکارانه و بی اعتنایی به حقوق ملت خود اصرار دارند و با وجود اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی همچون توسعه شهرکها، کشتار مردم فلسطین و محاصره اراضی فلسطینی همواره به برقراری صلح با این رژیم اشغالگر چشم امید دوخته اند و در مجامع بین المللی بر این مسئله تاکید دارند.

آیا مخالفت ابومازن با از سرگیری مذاکره با جنبش حماس و وحدت گروه های فلسطینی و توصیف گروه مبارز و مقاومی به نام حماس به عنوان کودتاچی و تروریست در تریبونهای بین المللی معنایش جز این است که وی و دیگر مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین تنها به منافع شخصی و حزبی خود می نگرند؛ حتی اگر این مسئله به نابودی قضیه فلسطین منجر شود؟

درباره کنفرانس اخیر در پاریس یعنی کنفرانس کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین و خوشبینی ابومازن به برگزاری چنین کنفرانسهایی که تنها منافع شخصی ابومازن و جنبش فتح را تامین می کند و به زیان اصول و آرمانهای ملت فلسطین است، نیز باید گفت: ابومازن همواره به آینده امید دارد و زمان حال را که اراضی فلسطینی به ویژه نوارغزه بر اثر محاصره ظالمانه این منطقه با فاجعه انسانی روبرو است،نادیده می گیرد.

از سوی دیگر باید این نکته را متذکر شد در حالی که سازمانهای خیریه عربی و غیر عربی از رساندن کمکهای انسانی از جمله دارو و مواد غذایی به نوارغزه منع می شوند؛ فلسفه و هدف برپایی کنفرانسهایی همچون کنفرانس کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین چیست؟

در این کنفرانس مبلغ هفت میلیارد و 400 میلیون دلار برای کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین جمع آوری شد.

به گزارش مهر،این کمکها به ظاهر برای حل مشکلات اقتصادی فلسطین جمع آوری می شوند، اما با توجه به اقدامات گذشته مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله پرداخت نکردن حقوق کارمندان فلسطینی ساکن نوارغزه به جرم حمایت از مقاومت بر ضد اشغالگری و نماد این مقاومت یعنی حماس، باید گفت که هدف از برگزاری چنین کنفرانسهایی تشدید اختلافات داخلی فلسطین است،زیرا این کمکها تنها برای گروهی از مردم فلسطین و نیز تقویت سرویسهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین در رویارویی با گروه های مقاومت فلسطینی از جمله حماس، جمع آوری می شوند.

نکته پایانی اینکه اعلام شده بود هدف از برگزاری کنفرانس کشورهای کمک کننده، کمک به تاسیس پایه های اقتصادی کشور فلسطین است،اما باید گفت این کشور کجاست و در حالی که اسرائیل به طور پیاپی به مصادره اراضی فلسطین و توسعه شهرکهای صهیونیست نشین،تکمیل دیوار حائل با هدف غصب هر چه بیشتر اراضی فلسطینی و حملات مستمر به نوار غزه که تا کنون دهها شهید و زخمی به جا گذاشته، ادامه می دهد، تشکیل کشور فلسطین چگونه امکانپذیر خواهد بود؟

حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و بازداشت مبارزان در کرانه باختری همچنان ادامه دارد که تا کنون دهها فلسطینی شهید وزخمی شده اند و این علاوه بر محاصره همه جانبه این منطقه است که رنجها و مصائب بی شماری را برای مردم فلسطین به دنبال داشته است.

بنابراین در پایان باید متذکر شد همانگونه که گروه های مبارز فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی تاکید کرده اند؛ تنها راه اعاده و بازپس گیری حقوق غصب شده ملت مظلوم فلسطین، نه کنفرانسها و مذاکرات سازش که همان انتفاضه و مقاومت بر ضد اشغالگری است؛ زیرا همانگونه که خالد مشعل و دیگر رهبران مقاومت گفته اند،رژیم اشغالگر هرگز خواهان صلح واقعی وعادلانه و بازگرداندن حقوق ملت فلسطین به آنها نیست و طرفداران سازش با این رژیم در کرانه باختری باید به خود بیایند و بیش از این فاصله خود را با ملت فلسطین بیشتر نکنند و آگاه باشند که ملت فلسطین و تاریخ، هرگز آنها را به خاطر کوتاهی و نادیده گرفتن حقوق و اصول و آرمانهای والای این ملت مظلوم نخواهد بخشید.