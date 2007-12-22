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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

وزیر بازرگانی خبرداد:

35 درصد ظرفیت تولید کشور خالی است

35 درصد ظرفیت تولید کشور خالی است

سید مسعود میرکاظمی از خالی بودن 30 تا 35 درصد از ظرفیتهای تولیدی کشور خبرداد و برجایگزینی سیاست توسعه صادرات به جای سیاست واردات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، سید مسعود میر کاظمی در جمع مدیران صنایع دفاع ضمن تاکید بر ضرورت تحول اقتصادی در کشور، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منزله تحول و انقلاب اقتصادی در کشور است.

دکتر میرکاظمی در خصوص اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 اظهارداشت: اهداف سیاستهای کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به اقتصاد کشور، ارتقا بهره وری، حضور پررنگ تر مردم در عرصه های اقتصادی، توسعه و بهبود رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی، کاهش تصدی گری دولت و غیره است.

وی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه پایدار اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به روند تاریخی حضور یا عدم حضور دولت در عرصه های اقتصادی در کشورهای مختلف، اظهار داشت: باید تعریف مشخصی از میزان حضور دولت در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ارائه شود که این امر در سیاستهای کلی اصل 44 مشخص شده و جایگاه تشکلهای اقتصادی تعیین شده است.

وزیر بازرگانی با تاکید بر توانمند سازی بخش خصوصی و حضور پررنگ تر آنها در بازارهای جهانی، گفت: رویکردهای زیادی برای افزایش کیفیت کالا، کاهش قیمت، تحویل سریع کالا و غیره در جهان توسعه پیدا کرده، این در حالی است که در بنگاه های ما کمتر به این عوامل توجه شده است.

میرکاظمی خصوصی سازی را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: این امر باید با برنامه ریزی صورت گیرد، چرا  که تحول و رشد اقتصادی صرفا با واگذاری انجام نمی شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز بر حمایت و توانمند سازی بخش خصوصی تاکید کرده و آن را جز وظایف دولت عنوان کرده است.

وزیر بازرگانی با اشاره به خالی بودن 30 تا 35 درصد از ظرفیتهای تولیدی کشور بر هدایت ظرفیتهای خالی به سمت بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید سیاست جایگزین واردات به سیاست توسعه صادرات تبدیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل با اقتصاد جهانی، گفت: برای ایجاد فضای رقابتی و تعامل با اقتصاد جهانی باید برنامه داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: با ایجاد فضای رقابتی، ظرفیتهای خالی بنگاه های اقتصادی به سمت بازارهای جهانی هدایت شده و حضور در بازارهای جهانی توسعه اشتغال را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 608819

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