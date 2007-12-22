6 کتابچه درباره "فکر خوب، زندگی خوب" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه جدید شامل سه جلد کتابچه های "تفکر برای اخلاق" و سه جلد کتابچه مستقل با موضوعات متنوع است که زیرنظر کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و با همکاری معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه پنج تهران منتشر شده است.

دوره سه جلدی "تفکر برای اخلاق" با طرح این پرسش که "شهروند اخلاقی چه کسی است؟" به موضوعاتی از قبیل تصمیم گیری و انتخاب در رفتار شهروندی و ویژگیهای شهروند خوش اخلاق پرداخته است.

عناوین سه کتابچه "تفکر برای اخلاق" عبارتند از: چه آدم خوش اخلاقی، یک سوزن به خودم بزن یک جوال دوز به دیگران، با ماشین یا اتوبوس.

"هفده رکعت تفکر" کتابچه دیگری است که در سلسله کتابچه های "تفکر برای معنویت" منتشر شده است. در این کتابچه، راهکارهای ساده ای برای حضور قلب در نماز، ارائه و کارکردهای نماز در تفکر و در زندگی فردی و اجتماعی یادآوری می شود.

"راهنمای تشکیل و اداره اتاق فکر" و "چگونه از اینترنت برای پژوهش و تولید علم استفاده کنیم؟" عناوین دو کتابچه دیگر هستند که به روشهای استفاده کاربردی از ابزار تفکر می پردازند.

پیش از این نیز دو دوره از مجموعه تفکر در خدمت زندگی در قالب 11 کتابچه منتشر شده بود که به زبانی ساده و با استفاده از تصاویر مرتبط، شیوه های تفکر کاربردی برای برخورداری از زندگی بهتر را آموزش می داد.