بیش از 15 هزار 377 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی واگذار شد

سید مهدی عقدایی در گفتگو با مهر از واگذاری 3 میلیارد و 272 میلیون و 886 هزارو 420.4 سهم شرکتهای دولتی در راستای خصوصی سازی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه خبرداد و افزود: ارزش ناخالص سهام واگذار شده بالغ بر 15 هزارو 377 میلیارد و 855 میلیون ریال می شود.

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی، افزود: این میزان سهام واگذار شده متعلق به 8 شرکت مادر تخصصی ساتکاپ، سازمان توسعه و نوسازی، سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، خدمات کشاورزی، توانیر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

وی تصریح کرد: از تعداد سهام واگذار شده 15 میلیون و 971 هزارو 371 سهم متعلق به شرکت ساتکاپ، دو میلیارد و 749 میلیون و 638 هزارو 710 سهم متعلق به سازمان توسعه و نوسازی، 18 میلیون و 598 هزارو 837 سهم متعلق به سازمان خصوصی سازی،444 میلیون و 722 هزارو 829 سهم متعلق به سازمان گسترش و نوسازی و 361 هزارو 987 سهم متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

عقدایی ادامه داد: همچنین 505 هزارو 120 سهم متعلق به شرکت خدمات کشاورزی، 39 میلیون و750 هزار سهم متعلق به شرکت توانیر و 3 میلیون و 337 هزارو 566 سهم متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.