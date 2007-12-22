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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

در 9 ماهه گذشته:

بیش از 15 هزار 377 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی واگذار شد

بیش از 15 هزار 377 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی واگذار شد

معاون سازمان خصوصی سازی تعداد سهام شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در 9 ماهه گذشته را بیش از 3 میلیارد و 272 میلیون و 886 هزار سهم به ارزش 15 هزارو 377 میلیارد و 855 میلیون ریال اعلام کرد.

سید مهدی عقدایی در گفتگو با مهر از واگذاری 3 میلیارد و 272 میلیون و 886 هزارو 420.4 سهم شرکتهای دولتی در راستای خصوصی سازی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه خبرداد و افزود: ارزش ناخالص سهام واگذار شده بالغ بر 15 هزارو 377 میلیارد و 855 میلیون ریال می شود.

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی، افزود: این میزان سهام واگذار شده متعلق به 8 شرکت مادر تخصصی ساتکاپ، سازمان توسعه و نوسازی، سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، خدمات کشاورزی، توانیر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

وی تصریح کرد: از تعداد سهام واگذار شده 15 میلیون و 971 هزارو 371 سهم متعلق به شرکت ساتکاپ، دو میلیارد و 749 میلیون و 638 هزارو 710 سهم متعلق به سازمان توسعه و نوسازی، 18 میلیون و 598 هزارو 837 سهم متعلق به سازمان خصوصی سازی،444 میلیون و 722 هزارو 829 سهم متعلق به سازمان گسترش و نوسازی و 361 هزارو 987 سهم متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

عقدایی ادامه داد: همچنین 505 هزارو 120 سهم متعلق به شرکت خدمات کشاورزی، 39 میلیون و750 هزار سهم متعلق به شرکت توانیر و 3 میلیون و 337 هزارو 566 سهم متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.    

 

کد مطلب 608822

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