76 طرح در شهرستانهای استان تهران تخریب و بازسازی شد

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: 18 پروژه تخریب و بازسازی شهریار، ملارد و شهرقدس با استفاده از تکنولوژی نوین صنعتی سازی و مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از 18 پروژه افتتاحی در شهریار، ملارد و شهرقدس، 12 پروژه تخریب و بازسازی دولتی و شش پروژه خیری است که پنج پروژه از این طرح در شهریار، چهار پروژه در ملارد و سه پروژه در شهرقدس بوده است.

وی با اشاره به ویژگیهای ساخت این پروژه ها افزود: حدود 60 درصد پروژه های تخریب و بازسازی مدارس استان تهران با استفاده از تکنولوژیهای روز، روش صنعتی سازی با بهره گیری از اسکلت پیچ و مهره ای، سقفهای مرکب، دیوارهای تری دی وال، گرمایش از کف، لوله های پنج لایه و نماهای جدید آلومینیوم، پی وی سی و ترکیبات جدید شیمیایی استفاده شده است.