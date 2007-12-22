چهارمین جشنواره شنا در استخر کشوری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که همزمان با عید سعید قربان و در دو نوبت صبح و عصر با حضور 278 شناگر نوجوان (120 شناگر دختر) و (158 شناگر پسر) برای دومین بار به صورت سراسری در سطح کشور برگزار شد، شناگرانی از استان های اصفهان، قزوین و برخی شهرهای حومه استان تهران (کرج، شهر قدس ، رباط کریم) به صورت آزاد شرکت داشتند که رقابت هایی جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند.



استقبال پرشور والدین شناگران و همراهی نوجوانان شناگر در جریان مسابقات در کنار حضور فعال مربیان وقهرمانان تیم های ملی از نکات قابل توجه جشنواره چهارم بود که از علاقمندی و توجه به شناگران حکایت داشت. در این جشنواره نیز طبق سه جشنواره گذشته در حاشیه این رقابت ها شناگران نوجوان، زیر نظر دکتر شهرام فرج زاده رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا از نظر فاکتورهای جسمانی قد، وزن، پهنای دست ها، میزان چربی و...... مورد اندازه گیری های لازم قرار گرفتند تا قابلیت ها و استعدادهای بدنی آنها از همین سنین برای حضور در رده های قهرمانی مشخص شود.



جشنواره چهارم شنا در شش رده سنی 7 تا 13 سال ویژه دختران ، و در دو ماده 50 متر قورباغه و 50 متر آزاد و در رده سنی 7 تا 12 سال ویژه پسران در مواد 50 متر آزاد، قورباغه و کرال پشت برگزار شد. اسامی نفرات اول تا سوم این مسابقات در رده های سنی مختلف به شرح زیر است:



بخش دختران :

(50 متر آزاد): رده سنی زیر 7 سال : رها تقوی، رده سنی زیر 8 سال: سارا توپچیان ، رده سنی زیر 9 سال : مائده مهام، رده سنی زیر 10 سال: یگانه میرزا نژاد، رده سنی زیر 11 سال: ملینا میرمحمدی ، رده سنی زیر 12 سال : فاطمه محمدی شاملو، رده سنی زیر 13 سال: شبنم فقیه

(50 متر قورباغه): رده سنی زیر 7 سال : نگین صمغ آبادی ، رده سنی زیر 8 سال: شهرزاد درگاهی، رده سنی زیر 9 سال: مائده مهام ، رده سنی زیر 10 سال: سوگند بهنام ، رده سنی زیر 11 سال: شکیب وقوفی، رده سنی زیر 12 سال : فاطمه محمدی شاملو، رده سنی زیر 13 سال: یاسمن محبی



بخش پسران:

(50 متر آزاد): رده سنی زیر 7 سال : امیر حسین تارین ، آرمین اصغری، دانیال حیدری ، رده سنی زیر 8 سال: مهدی نماینده کار،علیرضا شالی ها، نیما علی خانی ، رده سنی زیر 9 سال: علی سوری، فراز اکبری، ارشان کیقبادی

(50 متر کرال پشت):رده سنی زیر 10 سال: آرمان صانعی، سجاد فرشچی، پوریا جباری، رده سنی زیر 11 سال: سامی وزیری، نیما عبدالهی، دانیال اخوت ، رده سنی زیر 12 سال :محمدرضا امجدیان، نعیم سلطانیه، آرمین مسعودی، رده سنی زیر 13 سال: سینا یوسف زادگان، مهرزاد ذولقدر، مهران روشنی فر

(50 متر قورباغه): رده سنی زیر 7 سال : امیر حسین تارین، دانیال موحدیان، آرین اکبری ، رده سنی زیر 8 سال: مهدی نماینده کار، بنیامین قره حسن لو، علیرضا شادپی ، رده سنی زیر 9 سال :رضا رحمتی، علی سوری، فراز اکبری

(100 متر آزاد): رده سنی زیر 10 سال: آرمان صانعی، پوریا جباری، سجاد فرشچی ، رده سنی زیر 11 سال: امیر عطا ستاری، سامی وزیری، نیما عبدالهی، رده سنی زیر 12 سال : محمد رضا امجدیان، رضا صالحی سرشت، نعیم سلطانی



در پایان این جشنواره به نفرات برتر گواهی شرکت در مسابقه و جوایز ویژه ای از سوی مرکز استعدادیابی و پایگاه قهرمانی فدراسیون شنا اهدا شد.



جشنواره شنا با هدف شناسایی و جذب شناگران مستعد کشور برگزار می شود و در پایان نفرات برتر این رقابت ها شناسایی و جذب پایگاه های قهرمانی فدراسیون شنا جهت آموزش های ویژه برای حضور در تیم های رده های سنی خواهند شد.

پنجمین جشنواره سراسری شنا روز جمعه 21 دی ماه در استخر شهید کشوری برگزار می شود.