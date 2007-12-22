به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، مریم کلمه ای آرامی و صفتی است به معنای پاک و مطهر که کلیسای جامع سوریه با نام " مریمیه" (یکی از فرقه های مسیحیان) از مهمترین و زیباترین اماکن باستانی مسیحی در دمشق و سرزمین شام به شمار می رود.

تاریخ این کلیسا بسیار قدیمی است و به تاریخ دمشق که از قدیمی ترین شهرهای جهان به شمار می رود، باز می گردد. در واقع تاریخ این کلیسا به قرن اول مسیحیت می رسد.

معابد "مریمیون" به عنوان یکی از فرقه های آن دوران بسیار کوچک بود و با توجه که تعداد آنها اولین کلیسای ارتدکس محسوب شد.

در سال 635 ارتش اسلامی از در شرقی و غربی به دمشق وارد شدند. آن دسته از ارتش که از در غربی وارد شدند با صلح وارد شده و آن دسته که از در شرقی وارد شدند به جنگ پرداختند.

این کلیسا که در سمت شرقی قرار داشت به وسیله سربازان مسلمان فتح و به مسجد تبدیل شد. اما کلیساهایی که در سمت غرب بودند باقی ماندند. این کلیسا تا سال 706 میلادی بسته ماند و در این سال باز شد، به شرط آنکه کنار آن مسجدی ساخته شود.

کلیسای فوق در سال 926 آتش گرفت و توسط خلیفه عباسی بازسازی شد. در سال 1009 مجددا به دستور پادشاه فاطمی آتش زده شد و یک سال بعد مورد بازسازی قرار گرفت.

این کلیسا در سال 1260 نیز تخریب و یک سال بعد بازسازی شد. در سال 1400 نیز به وسیله تیمور لنگ تخریب و گنجینه های آن غارت شد و در سال 1524 پاتریاک میخائیل سوم آن را مرمت کرد .

اما دیوارهای آن در زلزله دمشق در سال 1759 تخریب و دوباره در سال 1777 مورد مرمت قرار گرفت . در ادامه تجاوزها و تخریبها، در سال 1860 آتش گرفت و در سال 1998 مجددا آباد و با رنگهای بسیار زیبا، نقشها و هنرهای مختلف تزئین شد.