كارگردان فيلم "گمگشته" تغيير كرد

مجيد اوجي، تهيه كننده فيلم سينمايي « گمگشته » در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: چند ماه پيش صحبت هاي اوليه براي ساخت فيلم « گمگشته » با آقاي مهرجويي انجام شد. ولي به دليل گرفتاري هاي وي در ديگر پروژه هاي توليد، تصميم بر اين قرار گرفت تا كارگرداني اين اثربه عهده گلبن حقيقي واگذار شود. طي برپايي هفتمين بازار بين المللي فيلم تهران، آقاي چاووشيان ( مدير بخش بين الملل سيما فيلم ) به همراه بنده با نماينده آلماني گفت و گوهايي را انجام داديم و بر اساس تصميم گيري نهايي قرار شد ما دهم فروردين ماه سال آينده سفري به كشور آلمان بكنيم و به بازبيني لوكيشن ها بپردازيم.

وي ادامه داد: بر اساس توافق هاي صورت گرفته ميان سيما فيلم، باران فيلم و شركت PS آلمان، حساب مشترك در كشور آلمان افتتاح شده است تا سرمايه گذاران سهم خود را به اين حساب واريز كنند و پس از انجام امور پيش توليد كه حدود 2 ماه به طول مي انجامد، توليد فيلم از خرداد ماه امسال در اين كشور آغاز شود.

اوجي درباره عوامل توليد فيلم يادآور شد: عوامل فني، ايراني خواهند بود اما بازيگران اين فيلم را 3 بازيگر ايراني و ساير نقش پردازان را بازيگراني از كشورهاي آلمان و فرانسه تشكيل مي دهند. همچنين قرار است فيلمنامه اثر كه حدود 10 سال پيش به وسيله مرحوم علي اصغر عسگريان به نگارش درآمده، به وسيله گلبن حقيقي بازنويسي شود و پس از آماده شدن نهايي متن كار توليد هم آغاز گردد.

کد مطلب 60884