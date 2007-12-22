تدوین منشور انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز در همایش مسئولان اجرایی انتخابات مجلس هشتم ، اظهار داشت: جمهوری اسلامی با رای مردم و برگزاری انتخابات پیش می رود اما نظام های غربی که ادعای دموکراسی دارند در حال حاضر با کارتل ها و موسسات چند ملیتی که در انتخابات آنان محور قرار می گیرد، مدعی دموکراسی اند و حال و آینده آنان در گرو محور قرار گرفتن نظام های سرمایه داری در انتخاباتشان است.

معاون سیاسی وزیر کشور اجرای با کیفیت انتخابات در همه ابعاد را موجب محکم تر شدن پایه های حکومت دانست و ادامه داد: خوشبختانه انتخابات در کشور ما در هر دوره نسبت به دوره قبل با امنیت بیشتری برگزار می شود در هر حال باید به سمت تدوین منشور سیاسی انتخابات حرکت کنیم.

افشار تصریح کرد: علیرغم اینکه انتخابات پرشور، شاداب و با نشاطی را می خواهیم باید از برگزاری انتخابات پرتنش جلوگیری کرده و مانع بروز بداخلاقی های انتخاباتی شویم.

وی از نخبگان و شخصیت ها خواست که در تهیه منشور سیاسی انتخابات که موجب بروز اخلاق در این مقوله می شود به وزارت کشور کمک کنند و در عین حال اظهار داشت: در بحث نرم افزارهای حوزه اخلاق سیاسی، کمبودهایی داریم که با کمک این افراد می توان در این راستاحرکت نمود.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه مجریان انتخابات باید در برگزاری آن بی طرفی صد در صد داشته باشند، تاکید کرد: بروز این مسئله از سوی مجریان تنها در حوزه انتخابات نباید ملاک عمل قرار گیرد بلکه باید در گفتمان های سیاسی به بهترین وجه ممکن از آن بهره گرفت.

افشار با اشاره به گزارش اخیر رئیس جمهور به مردم در مورد گرانی ها و تورم گفت: رئیس جمهور متواضعانه با مردم صحبت کرد و مشکلات و ایرادات دولت، مجلس و برخی افراد را بیان نمود اما متاسفانه تخریب های بسیاری علیه وی صورت گرفت.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: رسانه های گروهی در ایجاد نشاط و مشارکت حداکثری در انتخابات نقش اول را ایفا می کنند به شرطی که مردم را با کاهش تنش های سیاسی نسبت به حضور در انتخابات امیدوارتر کنند.