رئیس ستاد هشتمین دوره انتخابات مجلس در آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمدزاده صبح امروز پس از دریافت حکم در نشست خبری افزود: تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم وپرشوردر استان فراهم شده است و آذربایجان غربی برای برگزاری انتخابات مجلس در بیست و چهارم اسفندماه آمادگی کامل دارد.

وی با بیان اینکه با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در استان تلاش خواهیم کرد تمام مراحل انتخابات در نهایت دقت و صحت برگزار شود، اظهارداشت: مردم استان درکمال آرامش و امنیت برای شرکت در انتخابات آتی خود را آماده کنند و بدانند نتیجه آراء همان خواهد بود که مردم انتظار دارند.

محمدزاده با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه غرب وایادی استکبار برای تحت شعاع قراردادن حضور گسترده مردم از مسئولان خواست تمام تلاش خود را برای خنثی سازی این توطئه ها بکار گیرند.