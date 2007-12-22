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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

حضور محقق ایرانی در پروژه بین المللی کشف راز مرگ مارماهیها

حضور محقق ایرانی در پروژه بین المللی کشف راز مرگ مارماهیها

گروهی از دانشمندان بین المللی از جمله یک محقق ایرانی در قالب پروژه ای تحقیقاتی به دنبال کشف راز مرگ مارماهیهای آمریکایی به عنوان یکی از منابع ارزشمند غذایی جهان در دریاچه اونتاروی کانادا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمندان در پروژه ای کم سابقه به بررسی دقیق علل مرگ مارماهیهای آمریکایی در دریاچه اونتاریوی کانادا هستند و گفته می شود مرگ آنها از آلودگیهای شیمیایی نشات می گیرد.

مارماهی آمریکایی

پروفسور پیتر هادسون به همراه دکتر مهران علائی از انستیتو ملی تحقیقات آب کانادا و تنی چند تن از دیگر محققان بین المللی بورس پژوهشی قابل توجهی از شورای تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی این کشور دریافت کرده اند تا راز ناپدید شدن و مرگ مارماهیهای دریاچه اونتاریو در کانادا را کشف کنند.

مارماهیهای آبی که هم اکنون به عنوان یکی از گونه های در معرض خطر انقراض شناخته شده اند در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند به گونه ای که این مسئله نگرانی دانشمندان و زیست شناسان سراسر جهان را به همراه داشته است.

به گزارش مهر، مارماهیهای آمریکایی به عنوان یکی از گونه های نادر جانوری زندگی خود را به عنوان تخمهایی کوچک در منطقه آبی نزدیک به برمودا آغاز می کنند.

سالها طول می کشد که این جانوران خود را به جریانهای آب شیرین برسانند جایی که بالغ شده و تا به یک متر نیز می رسند. پس از آن به آبهای محل تولد خود باز گشته و پس از تخم ریزی می میرند.

این پروژه به جهت اهمیتی که برخوردار است از سوی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آمریکا و کانادا تحت حمایت قرار گرفته است.

کد مطلب 608858

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