طرح جامع دريايي كشور در حال تدوين است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير راه و ترابري گفت: طرح جامع دريايي در كشور در حال تدوين است كه با تدوين و نهايي شدن آن بسياري از مشكلات اين بخش حل خواهد شد.

احمد خرم افزود: در سه دهه گذشته به دليل وابستگي شديد به واردات كشور ناگزير شد بنادر خود را به خصوص در سواحل خليج فارس و درياي عمان توسعه دهد تا از پرداخت سور شارژ و دموراژ رهايي يابد؛ اما با مشكلات ديگري از جمله بر زمين ماندن طولاني كالا در محوطه بنادر و باراندازها روبرو شد

وي گفت: اما پس از انقلاب اسلامي رويكرد به مقوله بنادر به لحاظ ترانزيت كالا و درآمدزايي تغيير كرد و با هدف افزايش سهم ترانزيت و توان جابجايي كالا و كسب درآمد ارزي ، توسعه بنادر از اهميت خاصي برخوردار شد به طوري كه امسال موفق شده ايم در حوزه كشتيراني و ترانزيت 15 تا 20 درصد رشد داشته باشيم.

خرم با بيان اينكه ظرفيت اسمي بنادر تجاري كشور 50 تا 60 ميليون تن است اظهار داشت: سعي بر اين است با اجراي برنامه هايي اين ميزان را به دو برابر برسانيم.

به گفته وزير راه و ترابري ، احداث اسكله 120 هزار تني غلات در بندر امام خميني ، احداث تعميرگاههاي خشكي و تجهيزات كانتينري بندر امام ، پاكسازي اروند رود و خور موسي از شناورهاي مغروق ، توسعه زيرساختها و خطوط راه آهن منطقه ويژه اقتصادي مجتمع بندري شهيد رجايي ، احداث اسلكه كانتينري و لايروبي حوضچه دوم بندر شهيد رجايي از جمله طرحهايي است كه مراحل اجرايي خود را مي گذراند

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