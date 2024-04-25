به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم شکری با اشاره به اهمیت حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین گفت: اقدام نمادین نصب پرچم بر سر درب مساجد استان البرز با محوریت کانونهای فرهنگی هنری مساجد البرز همزمان با آغاز دهه کرامت انجام میشود که این امر گامی در مسیر تحقق بیانیه دوم انقلاب است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان البرز با اشاره به ضرورت شبکه سازی و جریان سازی نهضت مقاومت اسلامی در جامعه مطرح کرد: امروز در شرایط خاص زمانی و تاریخی قرار داریم چرا که آزادی قدس شریف و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی از نشانههای ظهور و فرج حضرت مهدی (عج) است.
وی عنوان کرد: در این پیچ تاریخی انقلاب جایگاه ویژه ای دارد آنچنان که در جریان عملیات وعده صادق این مهم به جهانیان نشان داده شد. تقویت باورهای ایمانی و الهی از مهمترین ارکان فعالان مسجدی و قدس قبله گاه نخستین مسلمانان بوده و امروز یکی از رسالتهای هر مسلمان آزاده خواه حمایت از مردم فلسطین و نابودی اسرائیل است.
حجت الاسلام شکری حضور نیروهای فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد را در عرصه جهاد تبیین مهم خواند و بیان کرد: فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد همواره در صفوف اول برنامههای فرهنگی هنری هستند و این بار نیز با حضور آگاهانه خود از ارزشهای انقلاب و اسلام دفاع میکنند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان البرز خاطرنشان کرد: آزادی قدس شریف و فلسطین، آرمان و هدف انقلاب اسلامی است و همواره ایران اسلامی نسبت به این مهم توجه ویژه داشته و دارد و در این مسیر انتظار میرود تمامی عناصر و برنامههای فرهنگی با محوریت مسجد پیشران جریان ظهور باشد.
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