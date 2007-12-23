سه مدرسه در بخش طالقان نوسازی و بازسازی می شود

عبدالرزاق آقااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، تعداد دانش آموزان بخش طالقان را دو هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این دانش آموزان در 40 مدرسه و سه مقطع مشغول به تحصیل هستند و به علت پراکندگی روستاهای این بخش در بعضی از مدارس، کلاسها به صورت چند پایه و با مدیر- آموزگار اداره می شود.

وی افزود: در روستای منگلان طالقان مراحل احداث مدرسه رو به پایان است و این مدرسه تا 22 بهمن افتتاح شده و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد همچنین در حوزه شهری نیز یک خوابگاه شبانه روزی پسرانه در دست احداث است و بخشی از آن تاکنون احداث شده است.

آقااحمدی بیان داشت: در حوزه شهری شوفاژ مدارس نصب شده و برای مدارس روستایی نیز از بخاریهای چکه ای استفاده شده است و تنها با تحویل هشت بخاری چکه ای، تمام مدارس روستایی به وسایل گرمایشی مجهز می شوند.

وی عبور و مرور دانش آموزان در فصل سرما را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و یاد آور شد: با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی و سرما، عبور و مرور دانش آموزان این بخش به خصوص دانش آموزان مقطع دبیرستان با مشکل مواجه می شود که مسئولان امر در صدد برطرف کردن این مشکل هستند.

این مسئول درباره طرحهای اجرایی این اداره در مدارس عنوان کرد: طرح همیار معلم، بازیهای متعدد آموزشی در مقطع دبستان، معلم اندیشی و هم اندیشی در مقطع راهنمایی در مدارس بخش طالقان انجام شده است.

بخش طالقان با جمعیت 20 هزار نفری، در 75 کیلومتری غرب استان تهران و 65 کیلومتری ساوجبلاغ قرار دارد.