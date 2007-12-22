طبقه بندی 10 ایده دیوانه وار برای نجات دنیا!

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی Weird در طبقه بندی جدید خود به بررسی 10 ایده دیوانه واری پرداخته است که می توانند سیاره زمین را از گازهای گلخانه ای مثل دی اکسید کربن و متان نجات دهند.

این مجله در مقدمه این طبقه بندی نوشته است: "اینها دیوانه اند.... اینهایی که چیزها را به روشی متفاوت می بینند...آنها کسانی هستند که چیزها را تغییر می دهند."

سپس مجله Weird در ادامه به عنوان اولین رتبه این طبقه بندی با طرح ایده ای نوشته است: درمقابل گازهای گلخانه ای کافی است چترهای کوچکی از ابر قرار دهیم. درحقیقت برای تشکیل لایه های توده ای مانع ورود گازهای گلخانه، ابرها بهترین هدف هستند.

این ایده عجیب را "جان لاثان" فیزیکدان آمریکایی و "استفان سالتر" مهندس اسکاتلندی مطرح کرده اند. به اعتقاد این دو ایده پرداز، این فکر می تواند از پتانسیل بالایی برای حفاظت از توده های بخار آب دریا برخوردار باشند.

همچنین برای مقابله با آلودگی اکوسیستم دریا شرکتهایی مثل "پلانکتوز" و "کلیموس" وجود دارند که با هدف کاهش انتشار دی اکسید کربن از ترکیب شیمیایی اوره استفاده می کنند و در این طبقه بندی در رتبه دوم ایستاده اند.

در ادامه طبقه بندی ایده های دیوانه وار برای کاهش گازهای گلخانه ای، مجله Weird ایده یک فیزیکدان دانشگاه کلمبیا با عنوان "کلاس لکنر" را مطرح کرده است که برای جذب دی اکسید کربن تئوری استفاده از یک درخت مصنوعی را ارائه کرده است. این گیاه مصنوعی اکسیژن آزاد نمی کند اما همانند گیاهان واقعی می تواند دی اکسید کربن جذب کند.

همچنین پروفسور "دیکسون دسپامیر"، استاد علوم زیست محیطی دانشگاه کلمبیا ایده ساخت آسمانخراشهایی را مطرح کرده است که دارای گلخانه هستند و تمام محصولات کشاورزی زمین می توانند داخل این آسمانخراشها کاشته شوند و همزمان انرژی تجدید پذیر زیستی تولید کنند. به طور خلاصه می توان نام این ساختمانها را آسمانخراشهای کشاورزی گذاشت.

در پایان این طبقه بندی، ایده دیوانه وار "دانیل راسنفیلد"، فیزیکدان و کارشناس آب و هوا وارد شده است. براساس ایده وی به منظور مقابله با افزایش رو به رشد پدیده های خشن طبیعی مثل توفانها که یکی از علتهای وقوع آنها گرم شدن بیش از اندازه زمین است، کافی است که یک حجم زیاد باران از آسمان به زمین ببارد تا به این ترتیب ذرات گرد و غبار حاصل از توفانها را بشوید!