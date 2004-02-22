رئيس جمهور يمن، آمريكا را به گسترش سلطه بر منابع نفتي منطقه متهم كرد

رئيس جمهور يمن ، آمريكا را متهم كرد كه با اشغال عراق به دنبال بسط و گسترش سلطه خود بر منابع نفتي منطقه خاورميانه است.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي عبدالله صالح در گفتگو با شبكه خبري العربيه گفت: آمريكا با اشغال عراق به بهانه وجود سلاح هاي كشتار جمعي مرتكب خطاي فاحشي شد. وي با تاكيد بر پاكسازي يمن از عناصر تروريست گزارش هايي را كه از حفظ پايگاه هاي نظامي آمريكا در كشورش حكايت مي كنند تكذيب كرد.

علي عبدالله صالح همچنين در خصوص حل مشكلات مرزي با عربستان، سفر اخير خود به رياض را درحل اين مشكلات مفيد خواند.

