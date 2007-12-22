شش سیلوی جدید در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید بساطی صبح امروز در جریان بازدید از یکی از این سیلوها افزود: این طرح ها در طول شش ماهه نخست امسال در ارومیه، نقده، خوی و بوکان احداث و در مدت کمی آماده بهره برداری شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 19 سیلوی جدید از جنس فلزی در شهرهای ارومیه، نقده، مهاباد، خوی، سلماس، شاهین دژ، اشنویه، سردشت، میاندوآب و تکاب در حال احداث است.

بساطی یادآورشد: با بهره برداری از سیلوهای جدید در سال آتی 545 تن به ظرفیت سیلوهای استان اضافه خواهد شد.

وی کرد: با اجرا واتمام طرح های جدید در سالهای آنی میزان پرت وهزینه در ارسال گندم تولیدی استان به سایر شهرستانها از بین می رود.