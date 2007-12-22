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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

شش سیلوی جدید در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

شش سیلوی جدید در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی از بهره برداری شش سیلوی جدید در استان با ظرفیت 165 هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید بساطی صبح امروز در جریان بازدید از یکی از این سیلوها افزود: این طرح ها در طول شش ماهه نخست امسال در ارومیه، نقده، خوی و بوکان احداث و در مدت کمی آماده بهره برداری شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 19 سیلوی جدید از جنس فلزی در شهرهای ارومیه، نقده، مهاباد، خوی، سلماس، شاهین دژ، اشنویه، سردشت، میاندوآب و تکاب در حال احداث است.

بساطی یادآورشد: با بهره برداری از سیلوهای جدید در سال آتی 545 تن به ظرفیت سیلوهای استان اضافه خواهد شد.

وی کرد: با اجرا واتمام طرح های جدید در سالهای آنی میزان پرت وهزینه در ارسال گندم تولیدی استان به سایر شهرستانها از بین می رود.

کد مطلب 608874

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