رحمانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نگارش فیلمنامه تلویزیونی "مرگ عوضی" را به پایان رساندم. مضمون این فیلم کمدی و داستان آن درباره جوانی است که در مسیر یک توطئه قرار میگیرد. او ابتدا همراه نیست، اما بعد از مدتی خودش مجری توطئه میشود. هنوز کارگردان این پروژه انتخاب نشده است."
وی با مثبت ارزیابی کردن روند تولید فیلمهای تلویزیونی افزود: "از مدتی پیش رسانه ملی برای فیلمهای 90 دقیقهای تهیه میکند که این روند چند ویژگی دارد؛ اول اینکه تولید تله فیلم مطابق با اهداف رسانه است. از سوی دیگر حجم بالا تولیدات منجر به شکلگیری رقابت و اشتغالزایی میشود. ضمن اینکه پای بزرگان سینما مثل سیروس الوند، آرش معیریان و کیومرث پوراحمد را به تلویزیون باز کرده است."
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