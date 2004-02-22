حاجي آخوندزاده امروز به ايران برمي گردد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان ، آخوندزاده كه ديروز و در جريان رقابتهاي بين المللي آلمان و در ديدار با جودوكار بلژيكي دچار مصدوميت شده و از ادامه رقابتها بازمانده بود ، بعد از اين مسئله در بيمارستاني در هامبورگ از پاي مصدومش عكس گرفت و پزشكان آلماني اعلام كردند كه وضعيت مصدوميت و كشيدگي رباط وي به گونه اي است كه نمي تواند در اردوي مشترك بعد از اين رقابتها نيز شركت كند .

در همين راستا مسئولان تيم ملي جودو تصميم گرفتند تا براي جودو كار مصدوم تيم ملي بليط بازگشت به ايران را تهيه كنند تا حاجي آخوندزاده بتواند در كنار خانواده خود در مشهد استراحت كرده و با فيزيوتراپي به درمان آسيب ديدگي خود بپردازد . بدين ترتيب اگر مشكل خاصي پيش نيايد ، آخوندزاده بعد از ظهر امروز آلمان را به قصد بازگشت به كشورمان ترك خواهد كرد .