به گزارش خبرنگار مهر، "ترانسپورتر 2" سال 2005 به کارگردانی لویی لوتریه بر اساس فیلمنامه رابرت مارک کامن و لوک بسون ساخته شده است. ژانر این فیلم اکشن، جنایی و تریلر است و بازیگرانی چون جیسن استیتم، آمبر والتا، الساندرو گاسمان و کیت نوتا در آن به ایفای نقش پرداختند.

زمان اصلی فیلم سینمایی "ترانسپورتر 2" 87 دقیقه و محصول کشورهای فرانسه و آمریکاست. داستان این فیلم درباره شخصی به نام فرانک مارتین است که ظاهراً در تجارت خبره است. او در ازاء نیروی عملیاتی قوی که دارد پول می‌گیرد و کارهای مختلف انجام می‌دهد. این فیلم سینمایی یکشنبه دوم دی‌ماه ساعت 22 از شبکه تهران پخش می‌شود.