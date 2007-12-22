۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

"ترانسپورتر 2" از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم سینمایی "ترانسپورتر 2" فردا شب دوم دی‌ماه ساعت 22 در قالب برنامه سینما پنج از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "ترانسپورتر 2" سال 2005 به کارگردانی لویی لوتریه بر اساس فیلمنامه رابرت مارک کامن و لوک بسون ساخته شده است. ژانر این فیلم اکشن، جنایی و تریلر است و بازیگرانی چون جیسن استیتم، آمبر والتا، الساندرو گاسمان و کیت نوتا در آن به ایفای نقش پرداختند.

زمان اصلی فیلم سینمایی "ترانسپورتر 2" 87 دقیقه و محصول کشورهای فرانسه و آمریکاست. داستان این فیلم درباره شخصی به نام فرانک مارتین است که ظاهراً در تجارت خبره است. او در ازاء نیروی عملیاتی قوی که دارد پول می‌گیرد و کارهای مختلف انجام می‌دهد. این فیلم سینمایی یکشنبه دوم دی‌ماه ساعت 22 از شبکه تهران پخش می‌شود.

