دوسالانه اي كه پرچم جديدعراق را انتخاب كرد

پوستر پرچم جديد عراق اثر رضا عابديني

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" هشتمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران در حالي افتتاح شد كه علي رغم اين عنوان، اين اولين دوره برپايي دوسالانه اي خاص ارائه پوستر آنهم د رسطح بين المللي در ايران است . پيش از اين دوسالانه فوق با عنوا ن دو سالانه گرافيك درسطح داخل كشور برگزار مي شد . همانگونه كه از نام آن برمي آيد اين دوسالانه به ارائه و عرضه تمامي دست آوردهاي گرافيك معطوف بود .

نمايشگاه اين دوسالانه از روز يكشنبه 26 بهمن آغاز شده است . شروع اين نمايشگاه همراه بود با برگزاري يك جلسه مطبوعاتي در محل كتابخانه موزه هنرهاي معاصر تهران كه طي آن ابراهيم حقيقي دبير اين دوسالانه ، عليرضا سميع آذر رئيس مركز هنرهاي تجسمي ايران و چند تن از اعضاي هيئت داوران و هيئت انتخاب اين دوسالانه حضور داشتند .

برپايي اين نمايشگاه دومين تجربه برپايي دوسالانه هاي گرافيك توسط انجمن گرافيك ايران است . اين انجمن با عمر شش ساله خود توانسته است با توجه به حمايت هاي همه جانبه مركز هنرهاي تجسمي دوسالانه فوق را با ضوابط ايكوگرادا ( اتحاديه انجمن هاي گرافيك جهان ) منطبق كند و به اين ترتيب نمايشگاه فوق در جدول نمايشگاه هاي جهاني جايي براي خود باز كند .

از جمله ضوابطي كه ايكوگرادا براي تائيد يك نمايشگاه رقابتي گرافيك به آن اهميت مي دهد اين امر است كه درهيئت داوران نمايشگاه فوق تنها دو داور اهل كشور برگزار كننده حاضر باشند و سه داور ديگر از بقيه نقاط جهان باشند . همچنين تركيب هيئت داوران بايد به گونه اي باشد كه حد اقل دو داور با جنسيت مونث در آن حضور داشته باشند .

برپايي نمايشگاه اين دوره دوسالانه به همراه چهار نمايشگاه جنبي ديگر همزمان با هم در چهار گالري و نگارخانه معتبر درنقاط مختلف تهران انجام شده است . اين نمايشگاه ها عبارتند از نمايشگاه اسناد و قباله هاي ايراني ، نمايشگاه پوستر هاي فرهنگ ايراني ، نمايشگاه آثار محمد احصايي و نمايشگاه 3+100

انجمن گرافيك ايران براي آنكه بتواند اين نمايشگاه را در سطح بين المللي برپا كند اقدام به ارسال 700دعوتنامه براي طراحان گرافيك خارجي و 1800 دعوتنامه براي گرافيست هاي ايراني كرد كه از اين ميان 350 طراح ايراني و 386 طراح خارجي به اين دعوتنامه ها پاسخ مثبت دادند و آثار خود را درمهلت مققر به دبير خانه دوسالانه ارسال كردند.

اموراجرايي دوسالانه فوق بر عهده كميته اي به سرپرستي ابراهيم حقيقي بود . اعضاي ابن كميته عبارت بودند از : مرتضي مميز ، ابراهيم حقيقي ، مصطفي اسد اللهي ، علي رشيدي ، مجيد عباسي و فتح اله مرزبان.

آثار به نمايش در آمده در اين نمايشگاه نيز توسط هيئت داوران آن كه متشكل از چند طراح داخلي و خارجي به نامهاي مارتا گرانادوس از كلمبيا ، شين ماتسوناگا از ژاپن ، بي مارتين پدرسون از امريكا ، رزماري تيسي از سوئيس ، ليندا فو از استراليا ، مرتضي مميز و آيدين آغداشلو از ايران مورد ارزيابي و قضاوت قرار گرفت كه نتيجه آن انتخاب اثري با عنوان پرچم جديد عراق از يك هنرمند ايراني به نام رضا علوي به عنوان برنده اول دوسالانه شد.

اين اثر نشانگر پرچم كشور عراق است در شرايطي كه بجاي ستاره هاي حزب بعث كله هاي سبز ميكي موس برروي آن نقش بسته است . مقايسه بصري اين پوستر با ديگر پوستر هاي ارائه شده در اين دوسالانه نشان مي دهد كه هيئت داوران آن بيش از هرچيز به پيام سياسي اين پوستر توجه داشته اند تا كيفيات هنري اثر.

به هر صورت نمايشگاه اين دوره دوسالانه پوستر در حال حاضر در نگارخانه خيال در برابر چشم علاقه مندان قرار گرفته است و همه گان مي توانند براي رسيدن به قضاوتي شخصي خود از نزديك از آن ديدن كنند.

گفتني است حاميان مالي اين دوسالانه عبارت بودند از : بانك ملي ايران ، كانون انفورماتيك ، كتاب هفته ، .Maxellو ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، شركت خدمات اينترنت كاريز

نام و نشان اين نهاد ها در كنار سازمان ميراث فرهنگي ، كنسول هنري سوئيس ، سفارت سوئيس ، موزه هنرهاي معاصر تهران ، مجوعه فرهنگي هنري نياوران ، بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، انجمن گرافيك ايران و ... به عنوان نهاد هايي كه برپايي اين دوسالانه را ميسر كرده اند ذكر شده است.

استفاده از حامي مالي براي برپايي يك نمايشگاه دو سالانه تجربه اي است كه سابقه چنداني در ايران نداشته و مي توان ادعا كرد كه برپايي چنين نمايشگاهي با استفاده ازحامي مالي براي اولين بار است كه اتفاق افتاده است .