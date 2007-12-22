مراسم اختتامیه دومین جشنواره " ما می توانیم " برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: در مراسم اختتامیه دومین جشنواره " ما می توانیم " به منظور تشویق وترغیب جوانان و نوجوانان مبتکر و پژوهشگر تهرانی و به مناسبت یکصد سالگی بلدیه تهران ، از یکصد دانش آموز خلاق ، مبتکر و ایده پرداز تجلیل خواهد شد.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در خصوص برپایی مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: ایفای نقش دانش آموزان در نهضت علمی و جنبش نرم افزاری و تولید علم همواره مورد تاکید فراوان مقام معظم رهبری قرار گرفته است و دست یابی به این مهم درگرو شناسایی و ساماندهی استعدادهای خلاق و ایده پرداز و مبتکر است.

فخریان با بیان استقبال جوانان و نوجوانان و دانش آموزان از جشنواره " ما می توانیم " ، گفت: برنامه هدفمندی برای ارزیابی نتایج و دستاوردهای این جشنواره پیش بینی شده است که توسط فرهنگسرای تفکر به اجرا در خواهد آمد و در مراسم اختتامیه این جشنواره نتایج آن را مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به ابتکار فرهنگسرای تفکر در خصوص ایجاد بانک ایده های شهروندی، گفت: این طرح با هدف جلب مشارکت شهروندان تهران و مشارکت فکری همگانی و با شعار " یک شهر، هشت میلیون شهردار " با همکاری مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران اجرا خواهد شد. در این راستا وب سایتی به نشانی www.1888tehran.ir طراحی شده است که از طریق آن شهروندان می توانند ایده های خود را در زمینه مشکلات و مسائل روز مره شهر تهران عنوان کنند.

همچنین پس از اعلام فراخوان دومین جشنواره " ما می توانیم " بیش از 1400 اثر با موضوعاتی شامل: خلاقیت ، ابداعات ، اختراعات در حوزه های دینی ، قرآنی ، علمی ، هنری ، ادبی و نوآوری ها به دبیر خانه ارسال گردید و پس از ارزیابی و داوری ، یکصد اثر انتخاب شد که در مراسم اختتامیه جشنواره با اهدای تندیس و لوح یاد بود و جوایز، از یکصد برگزیده در حضور مسئولین تجلیل خواهد شد.

لازم به ذکر است ، دومین جشنواره " ما می توانیم " به همت فرهنگسرای تفکر و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان ملی استعدادهای درخشان، آموزش و پرورش شهر تهران، بنیاد ملی نخبگان، سازمان بهزیستی ، سازمان بسیج دانش آموزی و دانشجویی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، باشگاه دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و موسسه علامه حلی وعلامه طباطبایی برگزار شد.