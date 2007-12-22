بهترین خدمت برای معلولان ایجاد فرصتهای شغلی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد حسین سرورالدین صبح امروز در نشست هم اندیشی و تجلیل از کارمندان معلول دانشگاه تبریز افزود: معلولان جزو سختکوشترین قشر جامعه هستند لذا آن چیزی که بیش از همه نگرش مردم را نسبت به معلولان عوض می کند ، فعالیت ، تلاش و خلاقیت آنان در عرصه فعالیت های اجتماعی است.

وی ادامه داد: معلولیت، محرومیت و جدایی از جامعه نیست و ما مسلمانان باید با توجه به سفارشات دین مبین اسلام بیشتر به این امر توجه کنیم.

سرورالدین پیشگیری، توانبخشی و مشارکت کامل معلولان در مسایل جامعه را از جمله اهداف و برنامه های سازمان ملل متحد در مورد معلولان عنوان کرد و گفت: امسال روزجهانی معلولان با شعار کار مناسب برای معلولان از طرف سازمان ملل نامگذاری شده است.

وی داشتن تقوا، ایمان، عمل صالح و فکر سالم را از مهمترین ویژگی انسان کامل دانست و گفت: همه انسان ها به جز معصومان دارای نقص اند و هیچ انسانی کامل نیست.

سرورالدین افزود: ماباید از خداوند بخواهیم که به ما معلولیتی ندهد که رستگار نشویم. وی گفت: متاسفانه در کشور ما به افراد معلول از روی ترحم توجه می کنند این در حالی است که در آموزه های دینی چنین نگاهی تقبیح شده است.

رئیس دانشگاه تبریز تصریح کرد: فرهنگ درک واقعی معلول را باید طوری در کشور نهادینه کنیم که هیچ فرقی بین افراد معلول و معمولی وجود نداشته باشد.

وی بسط فرهنگ نحوه برخورد صحیح با معلولان را در جامعه برای دیگر اقشار ضروری دانست و گفت: ما همه انسان ها به نوعی با معلولیت سر و کار داریم که با داشتن ایمان قوی و عمل صالح می توانیم بر همه این مشکلات غلبه کنیم.