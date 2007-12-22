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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

زمان اجرای "کریستال تاور" مشخص نیست

زمان اجرای "کریستال تاور" مشخص نیست

با اینکه نمایش "کریستال تاور" به کارگردانی نصرالله قادری در نوبت اجرایی سال 86 قرار دارد، اما هنوز زمان دقیق اجرای عمومی آن مشخص نشده است.

قادری درباره دلیل مشخص نبودن زمان اجرای نمایش خود به خبرنگار مهر گفت: "به دلیل تأخیر در بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی گروههای نمایشی که قرار است در این سالن‌ها اجرا کنند بلاتکلیف هستند. بارها پیگیری کرده ولی به جواب نرسیده‌ام و تا وقتی که این وضعیت مشخص نشود، من نمی‌توانم گروه بازیگری خود را نیز تعیین کنم."

کارگردان "کریستال تاور" در ادامه یادآور شد: "من برای اجرای نمایش خواستار سالن چهارسو بودم که مورد قبول واقع نشد و دلیل آن اجرای نمایش‌های خارجی طبق برنامه هویت‌بخشی تالارها در سالن سایه عنوان شد. در حالی که می‌بینیم کار خارجی نیز در سالن چهارسو به صحنه خواهد رفت. شاید این امکانات به من تعلق پیدا نمی‌کند."

نمایش "کریستال تاور" که نوشته یک نویسنده آلمانی است و توسط نصرالله قادری و محسن حسینی دراماتورژی شده، درباره موضوع انفجار برج‌های دوقلو آمریکاست و به نوعی به ارتباط عشقی بین شرق و غرب می‌پردازد.

کد مطلب 608916

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