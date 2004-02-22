مجلس ششم با عمل نكردن به وعده هاي خود مجالس آينده را نيز گرفتار حجم مطالبات مردم كرد

ايرج نديمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" ، با بيان اين كه عمده ترين مشكل فعلي عدم اعتماد مردم به دستگاهها ازجمله مجلس شوراي اسلامي است گفت: متاسفانه حجم مطالبات مردم را آنقدر بالا برده ايم كه نه مجلس هفتم و هيچ مجلسي در آينده با اين استعداد و توان و امكانات نمي تواند پاسخگوي آنها باشد.

نديمي شعارهاي انتخاباتي برخي نامزدها را مورد سوال قرارداد و گفت: هيچ اتفاق ويژه اي در مجلس هفتم نخواهد افتاد و من به عنوان منتخب مردم در اين مجلس با قاطعيت مي گويم وقتي برنامه چهارم توسعه مانند برنامه سوم است و بودجه ها هر سال تكرار بودجه سال گذشته است ، نه پاسخگوي مشكلات هستيم و نه مي توانيم مردم را راضي كنيم.

نديمي گفت: دولت و مجلس پاسخگو در حد يك شعار باقي مانده است و شعار آباداني ، عمران برخي نامزدها نيز در حد يك شعار باقي خواهد ماند و مطلب ويژه اي در خصوص امور اجتماعي ، اقتصادي و سياسي رخ نخواهد داد.

نديمي با بيان اينكه شعارها در انتخابات مجلس هفتم به گونه اي شده است كه مردم انتظار معجزه از مجلس هفتم دارند گفت: مجلس ششم نه تنها نتوانست به وعده هاي خود عمل كند، بلكه مجلس هفتم ، هشتم و ساير مجالس آينده را نيز گرفتار حجم مطالبات مردم كرد كه نامزدهاي انتخابات هفتم آنها را دو چندان كرده اند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ششم گفت: اگر هر چه بودجه داريم به جاي امور عمراني و زيربنايي صرف هزينه هاي جاري كنيم شايد بتوان جلوي رشد تورم را در سالهاي آينده گرفت.

نديمي در خصوص ميزان مشاركت مردم در انتخابات هفتم مجلس گفت: هميشه ميزان مشاركت در شهرستانها و شهرهاي بزرگي چون تهران متفاوت است و در شهرستانها به دليل هواداري ، تعصب و قومي گرايي مشاركت بيشتر است.

اين منتخب مجلس هفتم خاطرنشان كرد: مردم اگر تهديدات خارجي را مشاهده كنند بيشتر متحد و يكدست مي شوند و به دليل اينكه حساسيت هاي فرامرزي در اين حوزه بيشتر شد و از كاخ سفيد مخالفت هايي صورت گرفت مردم متحدتر شدند و پاسخگوي تهديدات شدند. نماينده لاهيجان افزود: مردم ايران با اين انتخاب نشان دادند با هيچ گروه سياسي تعارف ندارند.