تجهیز مدارس همدان 846 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال 107 هزار نفر از فرهنگیان کشور در سفر به استان همدان از مدارس این استان برای اسکان استفاده کردند.

سحرخیز با اشاره به اینکه در سال جاری تجهیز تمامی مدارس استان مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: سال گذشته مدارس استان همدان به لحاظ امکانات موجود در آنها برای اسکان مسافران و فرهنگیان به مدارس ویژه، خاص و عادی تقسیم‌بندی شدند.

وی با بیان اینکه تجهیز مدارس استان به پتو، فرش، یخچال و تلویزیون نیازمند 846 میلیون تومان اعتبار است، تصریح کرد: این حرکت در جذب گردشگر در استان همدان موثر خواهد بود.