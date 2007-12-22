  1. استانها
  2. همدان
۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵

تجهیز مدارس همدان 846 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان گفت: تجهیز مدارس استان همدان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی 846 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال 107 هزار نفر از فرهنگیان کشور در سفر به استان همدان از مدارس این استان برای اسکان استفاده کردند.

سحرخیز با اشاره به اینکه در سال جاری تجهیز تمامی مدارس استان مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: سال گذشته مدارس استان همدان به لحاظ امکانات موجود در آنها برای اسکان مسافران و فرهنگیان به مدارس ویژه، خاص و عادی تقسیم‌بندی شدند.

وی با بیان اینکه تجهیز مدارس استان به پتو، فرش، یخچال و تلویزیون نیازمند 846 میلیون تومان اعتبار است، تصریح کرد: این حرکت در جذب گردشگر در استان همدان موثر خواهد بود.

کد مطلب 608941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها