10 تن گل بید قرمز شهرستان محلات به خارج صادر می شود

ابراهیم علی‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از اواسط مهرماه گذشته هر هفته از این شهرستان دو محموله پنج تنی گل بید قرمز به کشورهای هلند، ژاپن، تایوان و انگلستان صادر ‌می ‌شود افزود: پنج میلیون و 273 هزار دلار گل شاخه بریده در سه ماهه دوم امسال صادر شده است.

وی تصریح کرد: این صادرات به کشورهای عراق، امارات، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان صورت گرفته است که شامل 700 هزار شاخه گل از نوع گلایول، رز، میخک، مریم و داودی به ارزش 625 هزار دلار است.

علی پور با بیان اینکه در طی این مدت سه میلیون و 245 هزار گلدان گل فضای سبز و درختچه زینتی به ارزش سه میلیون و 840 هزار دلار نیز صادر شده است، اضافه کرد: میزان صادرات گل‌های آپارتمانی نیز حدود 185 هزار گلدان به ارزش 525 هزار دلار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش‌ روی این تعاونی در زمینه، حمل و نقل، گمرک و ارسال یادآور شد: در صورت رفع این مشکلات سال آینده میزان صادرات گل به 250 میلیون دلار خواهد رسید.

