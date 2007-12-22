23 هزار نفر مسئول برگزاری انتخابات مجلس هشتم در همدان هستند

اکبر عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در همدان بیش از هزار و 200 شعبه شهری و روستایی دایر خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات مجلس در همدان از 15 دی ماه آغاز می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر ستادهای انتخابات در شهرستان‌ها در حال مستقر شدن هستند.

وی با اشاره به اینکه همراهی مدیران با کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، ممنوع است، تصریح کرد: برخی کاندیداها به دلیل عدم اطلاع از این موضوع، برای همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست‌هایی با مردم به آنان مراچعه می‌کنند که در صورت مشاهده این موارد به شدت با آنها برخورد می‌شود.

عابدی سن واجدین شرایط برای رأی دادن را 18 سال تمام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر آمادگی برای برگزاری رایانه‌ای انتخابات در استان همدان مهیاست.