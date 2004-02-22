ايران در زمينه توليد مواد پلاستيكي در خاورميانه رتبه نخست را دارد

رييس اتحاديه انجمن پلاستيك ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ايران در زمينه توليد مواد پلاستيكي رتبه نخست را در خاورميانه دارد و از نظر قالب سازي دستگاههاي پلاستيك سازي نيز از جايگاه خوبي در جهان برخوردار است.

قاسم مفتخري افزود: كشورهاي كره، تايوان، ژاپن و هنگ كنگ در زمينه طراحي صنايع پلاستيكي در دنيا مقام نخست را به خود اختصاص داده اند در حالي كه ايران بيشتر به مونتاژ اين صنعت مي پردازد.

وي در مورد مشكلات صنعت پلاستيك كشور تصريح كرد: در حال حاضر بيشتر واحدهاي توليدي صنعت پلاستيك از مواد اوليه كافي براي توليد برخوردار نيستند و يا بي مواد مواد هستند.

مفتخري با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه مصرفي در اين صنعت گفت: بر اساس مصوبه قيمت دولتي مواد اوليه بادي ، پنج هزار و 200 ريال است كه با دو برابر قيمت به حدود 10 هزار ريال رسيده است همچنين قيمت مصوب دولتي كريستال روي شش هزار ريال است كه در بازار آزاد حدود 9 هزار ريال خريد و فروش مي شود.

وي در مورد واردات پلاستيك به كشور گفت: ايران علاوه بر واردات مواد اوليه ، در نيمه نخست امسال به واردات اسباب بازي و ساير محصولات پلاستيكي ساخته شده نيز روي آورده است.

رييس اتحاديه انجمن پلاستيك ايران در باره صادرات صنايع پلاستيكي تصريح كرد: صادرات صنايع پلاستيكي ايران عمدتا به كشورهاي آفريقايي، آسيايي و به ميزان كمي هم به اروپا صورت مي گيرد.