1500 جلد قرآن کریم به هیئتهای قرآنی استان مرکزی اهدا شد

حجت الاسلام محمد رضا شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ آموزش قرآن کریم و همگانی کردن آموزه های این کتاب الهی در جامعه، بین هیئتهای مذهبی و قرآنی استان مرکزی توزیع شده است.



وی با اشاره به فعالیتهای دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: از جمله این فعالیتها حمایت فرهنگی از مراکز، جلسات و هیئت های قرآنی است که لازمه آغاز فعالیت های قرآنی در مراکز مردمی حمایت از سوی نهادهای دولتی است.



حجت الاسلام شفیعی عنوان کرد: همچنین دارالقرآن کریم این اداره به منظور توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و تعالیم انسان ساز این کتاب الهی به عنوان محور اندیشه امت اسلامی، دوره های تربیت معلم قرآن کریم و طرح نهضت قرآن آموزی را برگزار می کند.



وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 900 هیئت مذهبی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی دارای پرونده هستند.



