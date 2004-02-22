65 درصد نيازهاي پليس از خودروهاي داخلي تامين خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار محمد باقر قاليباف پس از ديدار از گروه صنعتي ايران خودرو افزود: در مذاكره با مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو قرار شد اين شركت 10 خودرو با تجهيزات مختلف (بر اساس نياز نيروي پليس) طراحي و توليد كند و در صورت تاييد اين نيرو به ناوگان نيروي انتظامي كشور افزوده خواهد شد.

وي بااشاره به اينكه حدود 35 درصد ظرفيت نيروي انتظامي دربخش حوزه هاي عملياتي خودروهاي داخلي جوابگوي نيازپليس نيست، اظهار داشت: ايران خودرو براي تامين نيازهاي نيروهاي پليس كار تازه اي را شروع كرده است كه قابل تقدير است.

فرمانده نيروي انتظامي همچنين بر تعامل هر چه بيشتر خودروسازان با نيروي پليس كشور تاكيد كرد اظهار داشت: نيروهاي پليس آماده هرگونه همكاري با مركز تحقيقات ايران خودرو جهت طراحي و توليد خودروهاي مورد نياز اين نيرو جهت حوزه عملياتي است.

وي ايران خودرو را از نظر كلاس ، تنوع توليد و ميزان توليد و كيفيت برتر از ديگر خودروسازان داخلي دانست.

سردارمحمد باقر قاليباف در زمينه طرح تعويض پلاك خودروها گفت: طرح ملي تعويض پلاك خودروها باهدف رفع مشكل ترافيكي كشور و كاهش سرقت ، از امروز آغاز شده است.

وي اظهار داشت: خودروهايي كه از امروز توليد مي شوند با پلاك هاي جديد و مدل 83 شماره گذاري خواهند شد.

سردار قاليباف تاكيد كرد: خودروهايي كه قبلا توليد شده اند با همان پلاك هاي قديمي مدل 82 شماره گذاري مي شوند.

وي افزود: تمام پلاك هاي قديمي خودروها از سال آينده و در يك زمان بندي مشخص تعويض خواهند شد.

در اين ديدار مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ضمن استقبال از سيستم جديد طرح ملي تعويض پلاك ها گفت: ايران خودرو آماده هرگونه همكاري با نيروي انتظامي در اين زمينه است.

منوچهر منطقي تاكيد كرد: ايران خودرو براي تامين نياز نيروي پليس خدمتگزار تمام تلاش خود را به كار خواهد بست.

