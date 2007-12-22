استخدام مقرری بگیران تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان بلامانع است

گودرز بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: در راستای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، برای کارفرمایان مزایایی چون معافیت از حق بیمه و پرداخت بخشی از حقوق افراد جذب شده توسط سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: کارفرمایان می توانند تقاضای خود مبنی بر تعداد و ترکیب نیروهای مورد نیاز از لحاظ جنس، مهارت و سواد را به ادارات کار و امور اجتماعی ارائه دهند تا پس از بررسی در کمیته اشتغال استان، نیروهای مورد نیاز از میان مقرری بگیران بیمه بیکاری به آنان معرفی شود.

بهادری خاطرنشان کرد: تا پایان مدت استحقاق این گونه مقرری بگیران، تنها 30 درصد حقوق آنان توسط کارفرما پرداخت می شود و سازمان تامین اجتماعی پرداخت 70 درصد حقوق آنان را تقبل می کند.

این مسئول یادآور شد: کارفرما و کارگر در دوره اجرای طرح از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی معاف خواهند بود.

بهادری ادامه داد: کارفرمایانی که افراد مورد نظر را استخدام می کنند، پس از پایان دوره مقرری، می توانند این افراد را جذب یا با آنان تسویه حساب نمایند و در صورت جذب مقرری بگیر از پرداخت حق بیمه بیکاری، معاف خواهند بود.