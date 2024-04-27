به گزارش خبرنگار مهر، نادر کریمی بیرانوند پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته معلم اظهار کرد: سنندج از امروز تا دهم اردیبهشت ماه شاهد برگزاری نمایشگاه خوداتکایی مدارس شبانه‌روی است که در راستای ترویج روحیه کارآفرینی بین دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس غرب کشور برای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در استان خبر داد و گفت: از راهکارهای سند تحول بنیادین مهارت‌آموزی دانش‌آموزان است و هر دانش‌آموز باید تا پایان دوره تحصیلی یک مهارت که منجر به اشتغال شود را بیاموزد و این دوره برای مدیران مدارس در راستای تحقق این مهم برگزار می‌شود.

مدیرکل حوزه متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: ساحت اقتصادی که در شش ساحتی که برای آموزش دانش‌آموزان وجود دارد بدرستی تبیین نشده تا دانش‌آموز بتواند وارد بازار کار شود.

کریمی بیرانوند خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته در دولت بحث مهارت‌آموزی در مدارس نظری تصویب شد و ردیف اعتباری برای این مهم درنظر گرفته می‌شود.

وی یکی از مشکلات مهارت آموزی در مدارس نظری را نبود ساعت درسی مهارت‌آموزی دانست و گفت: تغییر ساختار آموزشی در حوزه متوسطه در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش است تا بتوان زمانی در برنامه درسی دانش آموزان برای مهارت آموزی در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: برای دانش‌آموز در قالب ۳۰۰ ساعت در طول سه سال تحصیلی متوسطه مهارت‌آموزی گنجانده می‌شود تا منتج به شغل شود.

مدارس شبانه روزی ظرفیتی برای آموزش مهارت آموزی هستند

مدیرکل حوزه متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: مدارس شبانه‌روزی اوقات فراغت خوبی برای دانش‌آموزان دارد و می‌توان با استفاده از فضای این مدارس سعی می‌شود مهارت به دانش‌آموزان این مدارس آموزش داده شود.

کریمی بیرانوند اذعان کرد: تا زمانیکه ساحت اقتصادی رشد نکند و دانش‌آموز توانمندی ورود به بازار کار را نداشته باشد نمی‌توان به تحقق این ساحت آموزشی دست یافت.

وی با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اعلام کرد: از مشکلات آموزش و پرورش کمبود نیروی انسانی است، در چند سال اخیر استخدام جدی شد و از کل ظرفیت تربیت معلم استفاده می‌شود و اگر دانشگاه فرهنگیان نتوانست نیرو تربیت کند از طریق آزمون و مصاحبه نیرو جذب می‌شود.

وی عنوان کرد: کردستان سال گذشته ۹ هزار ساعت در حوزه متوسطه نظری به صورت غیرموظف از بازنشستگان و دانشجو معلمان ترم هفت، برای جبران کمبود نیرو استفاده کردیم.

اجرای طرح «شهیدمحمودوند» برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل

مدیرکل حوزه متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت پوشش تحصیلی دور دوم متوسطه در کشور و چگونگی شناسایی دانش‌آموزان ترک تحصیل بیان کرد: در پوشش تحصیلی متوسطه دوم، بسیاری از دانش آموزان بدلیل اینکه جذب بازار کار می‌شوند ترک تحصیل می‌کنند اما براساس اجرای طرح «شهید محمودوند» دانش‌آموزانی که در سامانه سیدا ثبت نام نکردند با بررسی کد ملی آنها دانش‌آموزان ثبت نام نشده شناسایی شدند و مسؤولان استان‌ها موظف شدند تا افرادی را برای پیگیری این دانش‌آموزان موظف به کار کنند.

وی اضافه کرد: براساس پیگیری‌های صورت گرفته تعدادی از دانش‌آموزان از طریق تحت پوشش قراردادن در کمیته امداد و بهزیستی به چرخه تحصیل بازگشتند و عده‌ای نیز به دلیل مهاجرت یا فوت ثبت نام نکرده بودند که شناسایی شدند.

کریمی اذعان کرد: سال گذشته ۶۰ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش و پرورش برگشتند.

وی یکی از مسائل آموزش و پرورش را حضور کمرنگ دانش‌آموزان پایه دوازدهم بعد از تعصیلات نوروز دانست و گفت: این آسیب بزرگی برای دانش‌آموزان است چرا که در این زمان دانش‌آموز با نحوه طراحی سوال آزمون نهایی آشنا می‌شود.

مدیرکل حوزه متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امتحانات پایه دهم و یازدهم هم از امسال نهایی هستند و آزمون آنها در حوزه‌های اجرا و تصییح آن به صورت الکترونیکی است.