لیگ تکواندو نوجوانان تهران پیگیری شد / تیم شهرداری همچنان صدرنشین است

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم های حاضر در این رقابتها مسابقات هفته پنجم و ششم خود را برگزار کردند. در هفته پنجم دیدار دو تیم رنگ سازی ایران و منتخب ورامین با تساوی 5 بر5 خاتمه یافت. شهرداری ملارد 7 بر 3 راهیان را شکست داد . شهر قدس 6 بر4 از سد خانه کارگر شهرری گذشت و دو تیم مدعی جوانه و چینی زرین با نتایج مشابه 9 بریک به ترتیب از شهرداری اندیشه و سازمان توسعه و تجارت گذشتند.

در دیدارهای هفته چهارم هم راهیان 6 بر4 رنگسازی ایران را شکست داد. منتخب ورامین 9 بریک خانه کارگر شهرری را از پیش رو برداشت. شهرداری ملارد 6 بر4 از سد شهرداری اندیشه گذشت و شهر قدس هم 6 بر4 سازمان توسعه و تجارت را مغلوب ساخت. دیدار دو تیم مدعی جوانه و چینی زرین هم با تساوی 5 بر5 خاتمه یافت.

در جدول رده بندی شهرداری اندیشه همچنان با 12 امتیاز صدرنشین است، چینی زرین با 10 امتیاز و تفاضل 20+ و جوانه با 10 امیتاز و تفاضل 14+در مکانهای بعدی قرار دارند.