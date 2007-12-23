وزارت بهداشت در واقعی نشدن سرانه سلامت مقصر است

دکتر فخرالدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا زمانی که تفکر پزشک سالارانه بر مدیریت وزارت بهداشت حاکم باشد نمی توان امیدی به بهبود سرانه سلامت مردم داشت.

وی با تاکید بر اینکه هر ساله بودجه ای که برای سرانه سلامت از دولتها می خواهیم، دیده نمی شود، تصریح کرد: یکی از ضعف های مشهود بر می گردد به مجموعه مدیریتی وزارت بهداشت که همواره بر حضور پزشکان در راس مدیریت ها تاکید دارد.

حیدری با عنوان این مطلب که یک پزشک خوب حتما نمی تواند مدیری توانمند باشد، اظهار داشت: وقتی چنین تفکری بر وزارت بهداشت حاکم است، نمی توان انتظار داشت که نظرات این مدیران در جلسات دولت اثرگذار باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از محصور شدن مدیران توانمند در گوشه ای از مجموعه وزارت بهداشت انتقاد کرد و افزود: متاسفانه به چنین افرادی اجازه ماموریت مدیریتی داده نمی شود.

وی گفت: با حاکم بودن چنین نگاهی بر مجموعه مدیریتی وزارت بهداشت، هیچ گاه دید سلامت نگر در بودجه نخواهیم داشت.