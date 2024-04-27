به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم طالبی با اشاره به برنامه سازمان تاکسیرانی برای تجهیز تاکسی‌های شهری به دستگاه‌های کارت‌خوان اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی و تفاهم صورت گرفته با مدیریت بانک رفاه کارگران استان، شرایط مناسبی برای تاکسیرانان فراهم‌شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه کارت‌خوان مجهز شوند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های همیشگی مسافران و رانندگان تاکسی پرداخت کرایه به صورت نقدی و مشکل پول خرد بوده که از اواسط سال گذشته بحث هوشمندسازی پرداخت کرایه در دستور کار سازمان تاکسی‌رانی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ابراز کرد: آن دسته از مالکین تاکسی‌هایی که اقدام به دریافت دستگاه کارت‌خوان کنند از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند.

به گفته وی، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، در ۶ ماه نخست امسال تمامی تاکسی‌های سطح شهر به دستگاه کارت‌خوان مجهز می‌شوند.