  1. استانها
  2. قم
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۴

تاکسی‌های قم مجهز به کارت‌خوان می‌شوند

تاکسی‌های قم مجهز به کارت‌خوان می‌شوند

قم-مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در شش ماه نخست امسال تمامی تاکسی‌های سطح شهر به دستگاه کارت‌خوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم طالبی با اشاره به برنامه سازمان تاکسیرانی برای تجهیز تاکسی‌های شهری به دستگاه‌های کارت‌خوان اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی و تفاهم صورت گرفته با مدیریت بانک رفاه کارگران استان، شرایط مناسبی برای تاکسیرانان فراهم‌شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه کارت‌خوان مجهز شوند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های همیشگی مسافران و رانندگان تاکسی پرداخت کرایه به صورت نقدی و مشکل پول خرد بوده که از اواسط سال گذشته بحث هوشمندسازی پرداخت کرایه در دستور کار سازمان تاکسی‌رانی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ابراز کرد: آن دسته از مالکین تاکسی‌هایی که اقدام به دریافت دستگاه کارت‌خوان کنند از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند.

به گفته وی، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، در ۶ ماه نخست امسال تمامی تاکسی‌های سطح شهر به دستگاه کارت‌خوان مجهز می‌شوند.

کد مطلب 6089862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها