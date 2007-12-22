سیستم انحراف آب سد مروک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در دورود ، در این مراسم مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: با بهره برداری از سد مروک بیش از 9 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه آبی می شود.

امیر حمزه حقی آبی تصریح کرد: این سد قابلیت ذخیره 120 میلیون متر مکعب آب را داراست.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 20 میلیارد تومان برای احداث این سد هزینه شده، اذعان داشت: این سد تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در پایان یادآور شد: برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان نیاز است.