گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به 40 واحد توليدي برتر اعطا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رسول مژده شفق افزود: سازمان حمايت ازمصرف كنندگان و توليد كنندگان به منظور انتخاب واحدهاي توليدي كه در چهار چوب ضوابط اعلام شده ، گامهاي عملي را در رعايت حقوق مصرف كنندگان برداشته اند، به واحدهاي منتخب گواهي نامه رعايت حقوق مصرف كنندگان را اعطا مي كند.

وي با اشاره به عواملي همچون كيفيت بالا ، قيمت ، خدمات پس از فروش و اطلاع رساني كه به عنوان عوامل اصلي در ارزيابي عملكرد اعطاي گواهينامه به واحدها تلقي مي شود، يادآور شد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر اساس ماده شش و هفت اساسنامه اين سازمان ، به منظور حمايت از توليد و فرآورده هاي داخلي و نيز تشويق و ترغيب آن دسته از واحدهاي توليدي و خدماتي نمونه كشور كه در توليد ، توزيع و عرضه كالا و خدمات ، تلاش وافري را در جهت رعايت حقوق مصرف كنندگان از خود نشان داده اند، واحدهاي منتخب خود را معرفي مي كند.

مژده شفق گفت: همچنين ارشاد و تشويق واحدهاي توليدي و خدماتي كشور از ديگراهداف سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان است و اين سازمان قصد دارد تا با اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات، بتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد.

عضو هيات مديره سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، افزايش انگيزه و حساسيت در توليد كنندگان براي رعايت حقوق مصرف كنندگان ، از طريق فعاليت هاي فرهنگي و تشويقي ؛ افزايش اعتماد جامعه نسبت به رعايت ضوابط سازمان از سوي توليد كنندگان با ايجاد رقابت سازنده بين توليد كنندگان درجهت ارايه محصولات و خدمات با كيفيت برتر ؛ برقراري قيمت عادلانه با توجه به كاهش قيمت تمام شده كالا، تحويل به موقع و ارايه خدمات مطلوب كالا پس از فروش و .... را از عمده اهداف اين سازمان بر شمرد.

وي اضافه كرد: گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به واحدهاي توليدي و خدماتي كشور پس از انجام مراحل كارشناسي اعم از بررسي پرونده ها ، نظر سنجي و بازديد از واحد متقاضي و راي كميته فني و درنهايت، تشخيص شورا اعطا مي شود.

به گفته مژده شفق تعداد واحدهاي متقاضي "براي دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان " طي سالهاي 80 تا 82 ، 315 درصد رشد داشته است.



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